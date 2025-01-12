Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Житомирської міської ради у телеграм-каналі.

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Що відомо про померлого захисника Сергія Вознюка

У міськраді 9 січня розповіли, що Сергій Петрович Вознюк народився 6 червня 1978 року у Житомирі. Військовий закінчив ліцей №5, здобув робітничу професію у ВПТУ №13 та присвятив своє життя роботі у сфері міжнародних логістичних перевезень.

Сергій був людиною з щедрим на добро серцем. Відкритість, життєрадісність, розсудливість і справедливість зробили його улюбленцем у будь-якому колективі. Він легко знаходив спільну мову з усіма, мав багато друзів і був справжньою опорою для своєї родини,

– мовиться у дописі.

У Житомирській міській раді наголосили, що любов Сергія Петровича до життя виявлялась у всьому: у захопленні морем, природою, туристичними походами, активним відпочинком і спортом. Також захисник цікавився автотехнікою і завжди знаходив час для своєї родини, яку щиро любив і цінував.

З перших днів повномасштабного вторгнення Росії Сергій Вознюк повернувся з-за кордону, щоб стати на захист Батьківщини.

"Попри слабке здоров'я та інвалідність, вступив у стрій і став частиною незламної армії захисників України. Як старший сержант, Сергій Петрович мав повагу та непересічний авторитет серед побратимів і командирів", – зазначено у повідомленні.

На жаль, 3 січня 2025 року серце військовослужбовця зупинилося. У скорботі за захисником залишилися дружина, рідні, близькі та бойові побратими.

Поховали воїна на Алеї Слави Корбутівського кладовища у Житомирі.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким захисника Сергія Вознюка з Житомира.