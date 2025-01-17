Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины. Не так давно российские войска жестоко расстреляли двух бойцов Сил Территориальной обороны Украины, которых они захватили в плен на одном из направлений фронта.

Читайте также "Сливала" россиянам данные об эшелонах ВСУ: в Полтаве задержали чиновницу Укрзализныци

Операция мести от ССО

Россияне решили, что их действия останутся безнаказанными, однако Силы специальных операций Украины тщательно спланировали операцию мести и возвращения тел погибших героев.

Подразделение ССО, которое отправилось на выполнение этой задачи, в результате уничтожило часть расстрельной группы россиян, а других заставил сдаться. Злоумышленники, которые приняли участие в убийстве украинских бойцов, были морскими пехотинцами из 40-й арктической бригады.

Во время допроса пленные россияне подтвердили, что действительно брали в плен двух украинских военных и докладывали об этом своему командиру.

Командир роты, получив сообщение, отдал приказ расстрелять военнопленных, что является грубым нарушением Женевской конвенции и военным преступлением.

Преступление не осталось безнаказанным: смотреть видео

Когда бойцы ТРО услышали приказ, они пытались убежать, но россияне немедленно открыли по ним огонь. В результате, трое из нападавших, с позывными “Ярый”, “Лебедь” и “Бум”, были ликвидированы во время специальных действий ССО. Только одному из них, “Ярому”, удалось быть взятым в плен вместе с двумя другими российскими солдатами.

Пленные оказались контрактниками, которые служат в армии России всего полтора месяца. Они уже дают показания о своей роли в этом преступлении. Операция ССО не только обеспечила наказание для оккупантов, но и стала предупреждением для других, кто нарушает международное гуманитарное право.

