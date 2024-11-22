20 августа 2024 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает лишение государственных наград коллаборационистов и предателей государства. А сегодня, 22 ноября 2024 года, президент Владимир Зеленский лишил государственных наград 34 предателей Украины. Двое из них имели звание Героя Украины.

"Герой Украины" – высшая государственная награда в Украине. За время полномасштабной войны этим званием награждают наших воинов, которые сделали выдающийся вклад в защиту нашей свободы и независимости. К сожалению, часто и ценой собственной жизни.

Однако звание могут получить и гражданские, например за выдающееся трудовое или научное достижение. По состоянию на 21 ноября 2024 года звания Героя Украины удостоены по меньшей мере 983 человека. Сейчас абсолютное большинство среди тех, кто имеет это звание – военные, участники российско-украинской войны.

Однако есть в этом списке и те, кто предал Украину, но до сих пор имеет статус ее "героя". Конечно же, закон о лишении наград касается всех государственных наград, однако на примере высшей награды 24 Канал на конкретных примерах расскажет, почему важно, чтобы предатели были лишены наград.

Интересно Медведчук, Табачник, Азаров и "гастролеры": Зеленский лишил государственных наград 34 предателей

Кого уже лишили государственных наград

Согласно действующему законодательству сейчас существуют 2 пути для лишения государственных наград:

по обращению суда к президенту в связи с осуждением награжденного человека за тяжкое преступление;

по решению СНБО о введении санкций.

22 ноября 2024 года Владимир Зеленский подписал указ о лишении почетных наград 34 человек из-за внедрения санкций СНБО. Речь идет о политиках времен Януковича, коллаборационистах, предателях и российских артистах, которые поддержали войну против Украины. Среди них есть те, кто имел награды "За заслуги" или "Орден Ярослава Мудрого", или звание заслуженных деятелей или народных артистов. В частности:

Николай Азаров – экс-премьер времен Януковича;

Александр Баталин – экс-регионал и член путинской партии "Единая Россия" лишен различных орденов и наград, в частности звания "Герой Украины";

Сергей Тулуб – экс-регионал, лишен ряда орденов и наград, в том числе и звания "Героя Украины";

Ани Лорак – певица-предательница;

Филипп Киркоров – российский певец;

Таисия Повалий – певица, экс-регионалка и предательница;

Владимир Гундяев – патриарх РПЦ Кирилл;

Виталий Захарченко – экс-министр внутренних дел;

Тарас Козак – бывший владелец пропагандистских каналов в Украине и бизнес-партнер Медведчука;

Виктор Медведчук – экс-нардеп, предатель и кум Владимира Путина;

Виктор Пшонка – бывший генпрокурор времен Януковича;

Дмитрий Табачник – экс-министр образования правительства Азарова;

Олег Царев – экс-регионал и предатель.

За время российско-украинской войны с 2014 года только нескольких человек лишили высшей государственной награды – звания "Героя Украины". Двих из них – указом Владимира Зеленского от 22 ноября 2024 года. Еще двое, Вячеслав Богуслаев и Владимир Лукьяненко, были лишены высших званий указами Зеленского в 2023 году.

Однако до сих пор есть немало скандальных лиц, которые имеют это звание.

Бойко как причина общественного дискурса

Привлечение внимания общественности к предателям с государственными наградами произошло из-за одной довольно показательной истории. Что объединяет Назария Яремчука, Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло, Раису Кириченко, Александра Мациевского и Юрия Бойко? К сожалению, не ничего, ведь все пятеро упомянутых нами людей имеют звание "Герой Украины".

Так или иначе, но депутат от уже запрещенной ОПЗЖ, которая до сих пор находится в Верховной Раде как "Платформа за жизнь и мир", стал причиной огромного общественного дискурса. Граждане даже инициировали петицию к правительству с требованием лишить Бойко этого звания, однако тогда на пути становился закон – лишение наград возможно только путем санкций и вообще процесс не определен четко, ведь механизмы аннулирования наград никогда не были прописаны.

Хотя вопрос лишения наград откладывали, так или иначе в августе 2024 года Рада приняла решение. Теперь Юрия Бойко можно лишить звания Героя Украины, хотя за 3 месяца с момента принятия закона этого до сих пор и не произошло.

Но как он стал им? Это произошло в 2004 году по указу тогдашнего президента Леонида Кучмы. Наградили Бойко за "выдающиеся заслуги перед государством в развитии энергетики". Тогда он был руководителем НАК "Нафтогаз" и первым заместителем министра топлива и энергетики.



Юрий Бойко / Фото с фейсбук-страницы политика

Говорить сейчас о пророссийских взглядах Бойко, видимо, не нужно. Он был членом и сопредседателем фракции в парламенте запрещенной ныне ОПЗЖ. С 2014 года регулярно ездил в Россию "на переговоры", выступал за сближение с Россией и тому подобное.

А еще его подозревают в многочисленных незаконных схемах, в частности связанных с "вышками Бойко", по которым в июне 2022 года нанесли удар ВСУ. Эти плавучие буровые газодобывающие платформы были приобретены в 2011 году, когда министром энергетики собственно и был Бойко, а в 2014 году их захватила Россия.

Не Бойко единым: кто еще пятнает репутацию высшей награды

Позор крымскотатарского народа

Февзи Якубов – ученый, доктор технических наук, получивший звание Героя Украины в 2004 году в соответствии с указом Леонида Кучмы.

Проходит 10 лет. Этот же Февзи Якубов поддерживает оккупацию Крыма. Крымский татарин поддерживает приход тех, кто за 70 лет до этого организовал геноцид его народа.



Февзи Якубов / Фото росСМИ

Но и это еще не все. Он не только призывал молодежь не выходить на митинги против оккупации и всячески препятствовал подобным мероприятиям, но и во время президентских выборов в России в 2018 году стал доверенным лицом диктатора Путина как кандидата.

Умер в 2019 году и до сих пор является Героем Украины.

Любимый поэт Януковича

В 2011 году беглый экс-президент Виктор Янукович подписал указ о присвоении звания Героя Украины Борису Билашу – поэту, писателю и члену Национального союза писателей Украины.

Билаша называют "любимым поэтом Януковича", потому что иначе это невозможно объяснить – награждение его наградой вызвало шквал критики.



Борис Билаш / Фото UAHistory

По закону, звание Героя Украины присваивают за выдающийся геройский поступок или трудовое достижение, но у Билаша из достижений разве что ярая украинофобия и высмеивание всего украинского в стихах. Сейчас предатель живет во временно оккупированном Донецке.

Приспешник боевиков в Донецкой области

Согласно указу третьего президента Виктора Ющенко, в 2008 году звание Героя Украины присвоили ректору Донецкого национального медицинского университета имени Горького Валерию Казакову.

С началом оккупации Донецка он начал сотрудничать с сепаратистами и стал председателем "высшей аттестационной комиссии" так называемого "министерства образования и науки" квазиобразования "ДНР".



Валерий Казаков / Фото "Новости медицины"

Умер в 2019 году во временно оккупированном Донецке.

Агитатор на крымском псевдореферендуме

В 2013 году Виктор Янукович подписал указ о награждении высшей государственной наградой Бориса Дейча – крымского политика, который уже через считанные месяцы голосовал за "диктаторские законы" 16 января и поддерживал антимайдан.



Борис Дейч / Фото росСМИ

Когда российские "зеленые человечки" начали оккупацию Крыма и назначили псевдореферендум, Дейч активно агитировал людей за "воссоединение с Россией".

Умер перед началом полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Антиукраинский митрополит и любимец Ломаченко

В 2008 году по указу Виктора Ющенко звание Героя Украины присвоили Михаилу Жару, который больше известен сейчас как митрополит Банченский УПЦ МП Лонгин "за выдающиеся личные заслуги перед Украиной в реализации государственной политики социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, многолетнюю благотворительную деятельность".



Митрополит Лонгин / Фото УПЦ МП

И Лонгин с 2014 года едва не проклинал украинских воинов, называя их "убийцами", во время пандемии коронавируса был ярым антивакцинатором, а во время полномасштабного вторжения также отмечается скандальными заявлениями. Остро высказывается по ПЦУ и вообще по религиозным вопросам, ведет антиукраинские проповеди, которые, к слову, любит распространять скандальный боксер Василий Ломаченко.

Шахтер-коллаборационист

В 2011 году указом Виктора Януковича звание Героя Украины присвоили Александру Однораленко – шахтеру из Макеевки "за выдающийся личный вклад в развитие отечественной угольной промышленности". Однако после оккупации города "герой" начал сотрудничать с боевиками, чем занимается до сих пор.

К слову, по предварительным данным, почти все шахтеры, отмеченніе званием Героя Украины, особенно во времена Януковича, остались на временно оккупированных территориях.

Скандальный спикер Верховной Рады

Указом Леонида Кучмы в декабре 2004 года звание Героя Украины получил Владимир Литвин "за выдающиеся личные заслуги перед Украиной в развитии государственного строительства, реформировании политической системы, утверждение идеалов гражданского единства и согласия в обществе". С 1999 по 2002 годы Литвин возглавлял президентскую администрацию.



Владимир Литвин / Фото "Главком"

Однако сам Литвин известен причастностью к ряду скандалов – его подозревали в причастности к убийству журналиста Георгия Гонгадзе, он голосовал за ратификацию так называемых Харьковских соглашений и подписал скандальный языковой "закон Кивалова – Колесниченко" и поддержал диктаторские законы 16 января 2014 года, хотя потом отказался от этого и призвал считать его голос недействительным.

В 2016 году Литвин призвал восстановить отношения с Россией и забыть о Евросоюзе, потому что якобы без отношений с Москвой "мы многое теряем".

Герой Украины: кто чаще всего присваивал это звание

Впервые награда "Герой Украины" появилась в 1998 году и тогда этого звания был удостоен выдающийся ученый и инженер Борис Патон. По состоянию на ноябрь 2024 года 942 мужчин и 41 женщина награждены высшей государственной наградой. Среди них государственные и культурные деятели, ученые, военные и другие.

Леонид Кучма предоставил высшее государственное звание 132 украинцам. Награды преимущественно получали директора заводов;

Виктор Ющенко предоставил это звание 114 людям, в основном речь идет о ликвидаторах аварии на ЧАЭС, общественных и культурных деятелях;

Виктор Янукович предоставил звание "Героя Украины" 40 людям, среди которых в основном шахтеры и директора заводов;

Петр Порошенко предоставил это звание 163, абсолютное большинство из которых – Герои Небесной Сотни и участники Антитеррористической операции;

Владимир Зеленский предоставил звание "Героя Украины" 534 людям (по состоянию на ноябрь 2024 года).

Среди тех, кто получал эту награду, есть один иностранец – белорус Михаил Жизневский, который погиб во время расстрелов митингующих на Майдане в феврале 2014 года.

Чаще всего высшей наградой отмечает действующий президент Владимир Зеленский. Абсолютное большинство награжденных им людей – военные, герои российско-украинской войны. В частности, среди них и высшее военное руководство – глава ГУР МО Кирилл Буданов, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и нынешний командующий Александр Сырский, а также такие герои российско-украинской войны, как Виталий Скакун, Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло, Денис "Редис" Прокопенко и многие другие.

Поэтому и вполне очевидно, что вопрос предателей среди награжденных встает особенно остро, когда в одном ряду с героями, которые рискуют своим здоровьем или отдают жизнь за нашу страну, стоят предатели, экс-регионалы и коллаборационисты.

Процесс лишения званий запущен. Однако до сих пор непонятно, можно ли будет лишить звания Героя Украины посмертно, ведь такие как Якубов, Казаков и Дейч уже мертвы, однако до сих пор имеют высшую награду государства.