Хто має право на винагороду, що надається Герою України

Виплата для Героя України надається особам, які отримали це звання з врученням ордена "Золота Зірка", повідомляє 24 Канал з посиланням на Кабмін.

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Також ця виплата надається членам сімей військових, які отримали звання Героя України та орден "Золот Зірка" посмертно. Йдеться не про всіх родичів. Членами родини вважаються:

дружина чи чоловік померлого/загиблого;

батьки;

діти.

Грошова винагорода виплачується в 50-кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому присвоєно звання Герой України,

– йдеться у постанові Кабміну.

Зверніть увагу! Станом на 2025 рік, ця виплата – 151,4 тисячі гривень.

Як отримати цю виплату

Надання цієї виплати відбувається через звернення у ПФУ. Зокрема, це можна зробити онлайн, завдяки порталу електронних послуг Пенсійного фонду.

Окрім заяви потрібно також надати копії:

паспорту;

довідки про присвоєння РНОКПП;

свідоцтва про смерть Героя України;

документа, який засвідчує присвоєння звання Герой України із врученням ордена "Золота Зірка";

свідоцтва про народження дитини чи її паспорту – якщо кошти мають бути виплачені дитини;

свідоцтва про народження Героя України – якщо кошти мають бути виплачені батькам загиблого;

свідоцтва про шлюб – якщо кошти мають бути виплачені дружині чи чоловіку.

Рішення районної, районної у місті Києві держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі їх створення), сільської, селищної ради або суду про встановлення опіки чи піклування над дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування (у разі здійснення опіки або піклування над дітьми Героя України) – для виплати грошової винагороди дитині Героя України,

– вказується у постанові.

Зауважте! За неповнолітню дитину документи має подати її законний представник.