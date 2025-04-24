Хто має право на винагороду, що надається Герою України
Виплата для Героя України надається особам, які отримали це звання з врученням ордена "Золота Зірка", повідомляє 24 Канал з посиланням на Кабмін.
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Також ця виплата надається членам сімей військових, які отримали звання Героя України та орден "Золот Зірка" посмертно. Йдеться не про всіх родичів. Членами родини вважаються:
- дружина чи чоловік померлого/загиблого;
- батьки;
- діти.
Грошова винагорода виплачується в 50-кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому присвоєно звання Герой України,
– йдеться у постанові Кабміну.
Зверніть увагу! Станом на 2025 рік, ця виплата – 151,4 тисячі гривень.
Як отримати цю виплату
Надання цієї виплати відбувається через звернення у ПФУ. Зокрема, це можна зробити онлайн, завдяки порталу електронних послуг Пенсійного фонду.
Окрім заяви потрібно також надати копії:
- паспорту;
- довідки про присвоєння РНОКПП;
- свідоцтва про смерть Героя України;
- документа, який засвідчує присвоєння звання Герой України із врученням ордена "Золота Зірка";
- свідоцтва про народження дитини чи її паспорту – якщо кошти мають бути виплачені дитини;
- свідоцтва про народження Героя України – якщо кошти мають бути виплачені батькам загиблого;
- свідоцтва про шлюб – якщо кошти мають бути виплачені дружині чи чоловіку.
Рішення районної, районної у місті Києві держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі їх створення), сільської, селищної ради або суду про встановлення опіки чи піклування над дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування (у разі здійснення опіки або піклування над дітьми Героя України) – для виплати грошової винагороди дитині Героя України,
– вказується у постанові.
Зауважте! За неповнолітню дитину документи має подати її законний представник.