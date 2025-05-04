Кому предоставляют статус члена семьи погибшего военнослужащего

Статус члена семьи погибшего воина могут получить родственники отдельных категорий военнослужащих, сообщает 24 Канал со ссылкой на систему предоставления юридической помощи.

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Их перечень определен законом:

Семьи лиц, которые добровольно обеспечивали проведение АТО, участвовали в защите Украины во время полномасштабного вторжения;

Семьи лиц, которые находились в составе добровольческих формирований, образовавшихся или самоорганизовавшихся для защиты Украины и в дальнейшем вошли в состав военных формирований и правоохранительных органов;

Семьи лиц, которые находились в составе добровольческих формирований, образовавшихся или самоорганизовавшихся для защиты Украины, однако не вошли в состав военных формирований и правоохранительных органов;

Семьи военнослужащих (резервистов, военнообязанных, добровольцев Сил территориальной обороны) Вооруженных Сил, Национальной гвардии и других военных и правоохранительных органов;

Семьи работников предприятий, учреждений и организаций, которые привлекали к защите Украины;

Семьи лиц, погибших (пропавших без вести), умерших вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных во время участия в защите Украины.

Из них статус члена семьи погибшего защитника могут получить:

Родители;

Один из супругов, который не женился во второй раз, независимо от того, выплачивается ему пенсия или нет;

Дети, которые не имеют и не имели своих семей;

Дети, которые имеют свои семьи, но стали лицами с инвалидностью до достижения совершеннолетия;

Дети, оба родителя которых погибли или пропали без вести.

Как получить статус

Онлайн через "Дію":

Нажмите "Подать заявление", зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в кабинете гражданина с помощью электронной подписи или BankID.

Нажмите "Подать заявление", зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в кабинете гражданина с помощью электронной подписи или BankID. Укажите сведения о несудимости заявителя. Укажите данные о погибшем (пропавшем без вести) лице. Добавьте документ, подтверждающий родственную связь. Укажите к какой категории лиц относится погибший (пропавший) член семьи. Укажите основания для получения статуса члена семьи погибшего защитника (решение суда, свидетельство о смерти, заключение ВВК/ЛКК/медицинской комиссии). Выберите тип удостоверения, которое хотите получить. Проверьте данные и подпишите заявление.

Офлайн:

Обратитесь в ближайший ЦНАП. Предоставьте сведения о получателе статуса. Предоставьте сведения о несудимости получателя статуса. Предоставьте сведения о погибшем (пропавшем без вести) лице. Предоставьте сведения о родственных связях. Предоставьте сведения о категории лица Предоставьте сведения о справке медико-социальной экспертной комиссии. Предоставьте сведения об основаниях для получения статуса члена семьи погибшего Защитника (Защитницы) Украины (решение суда или свидетельство о смерти или Заключение ВВК/ЛКК/Медицинской комиссии и т.д.). Предоставьте сведения о способе получения удостоверения.

Важно! Решение о предоставлении статуса принимают органы соцзащиты населения по зарегистрированному месту жительства в течение 30 дней с даты подачи документов.