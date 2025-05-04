Кому надають статус члена родини загиблого військовослужбовця
Статус члена родини загиблого воїна можуть отримати родичі окремих категорій військовослужбовців, повідомляє 24 Канал з посиланням на систему надання правничої допомоги.
Дивіться також Сім’ї загиблих добровольців тепер отримуватимуть 15 мільйонів гривень
Їхній перелік визначений законом:
- Сім’ї осіб, які добровільно забезпечували проведення АТО, брали участь у захисті України під час повномасштабного вторгнення;
- Сім’ї осіб, які перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися або самоорганізувалися для захисту України й надалі увійшли до складу військових формувань і правоохоронних органів;
- Сім’ї осіб, які перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися або самоорганізувалися для захисту України, проте не увійшли до складу військових формувань та правоохоронних органів;
- Сім’ї військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних, добровольців Сил територіальної оборони) Збройних Сил, Національної гвардії та інших військових та правоохоронних органів;
- Сім’ї працівників підприємств, установ і організацій, які залучали до захисту України;
- Сім’ї осіб, які загинули (зникли безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час участі у захисті України.
З них статус члена родини загиблого захисника можуть отримати:
- Батьки;
- Один із подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від того, виплачується йому пенсія чи ні;
- Діти, які не мають і не мали своїх сімей;
- Діти, які мають свої сім’ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;
- Діти, обоє з батьків яких загинули або пропали безвісти.
Як отримати статус
Онлайн через "Дію":
Натисніть "Подати заяву", зареєструйтеся чи авторизуйтеся в кабінеті громадянина за допомогою електронного підпису або BankID.
- Натисніть "Подати заяву", зареєструйтеся чи авторизуйтеся в кабінеті громадянина за допомогою електронного підпису або BankID.
- Вкажіть відомості про несудимість заявника.
- Вкажіть дані про загиблу (зниклу безвісти) особу.
- Додайте документ, що підтверджує родинний зв’язок.
- Зазначте до якої категорії осіб відноситься загиблий (зниклий) член родини.
- Вкажіть підстави для отримання статусу члена сім’ї загиблого захисника (рішення суду, свідоцтво про смерть, висновок ВЛК/ЛКК/медичної комісії).
- Виберіть тип посвідчення, яке хочете отримати.
- Перевірте дані та підпишіть заяву.
Офлайн:
- Зверніться до найближчого ЦНАПу.
- Надайте відомості про отримувача статусу.
- Надайте відомості про несудимість отримувача статусу.
- Надайте відомості про загиблу (зниклу безвісти) особу.
- Надайте відомості про родинні зв'язки.
- Надайте відомості про категорію особи
- Надайте відомості про довідку медико-соціальної експертної комісії.
- Надайте відомості про підстави для отримання статусу члена сім’ї загиблого Захисника (Захисниці) України (рішення суду або свідоцтво про смерть або Висновок ВЛК/ЛКК/Медичної комісії тощо).
- Надайте відомості про спосіб отримання посвідчення.
Важливо! Рішення про надання статусу ухвалюють органи соцзахисту населення за зареєстрованим місцем проживання упродовж 30 днів з дати подання документів.