Що потрібно для оформлення чорного посвідчення
Аби оформити чорне посвідчення потрібно надати документ, який підтверджує загибель чи смерть військовослужбовця, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Юридичну сотню".
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Також оформити чорне посвідчення можна завдяки документу, який засвідчує зникнення безвісти військовослужбовця.
Чорне посвідчення передбачено для родичів військових, які загинули під час проходження військової служби (у небойових ситуаціях також),
– повідомляється у "Юридичної сотні".
Аби оформити чорне посвідчення, необхідно звернутись у Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). У цій же установі відбувається видача документа.
Які пільги надає чорне посвідчення
Завдяки чорному посвідченню, можна отримати певні знижки та пільги:
- 50% знижка на оплату житла (квартплати);
- 50% знижка на оплату комуналки;
- санаторно-курортне лікування;
- 50% знижка на міжміські перевезення;
- позачергове отримання житла, у випадку, якщо родина потребує у покращення житлових умов;
- отримання земельної ділянки, яка може бути використана для будівництва житла;
- позачергове зарахування дітей до дитячих садків, процедура здійснюється за місцем проживання;
- безоплатний проїзд у міському транспорті (виключенням є таксі), пільга діє у межах адміністративного району за місцем проживання.