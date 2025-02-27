Що потрібно для оформлення чорного посвідчення

Аби оформити чорне посвідчення потрібно надати документ, який підтверджує загибель чи смерть військовослужбовця, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Юридичну сотню".

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Також оформити чорне посвідчення можна завдяки документу, який засвідчує зникнення безвісти військовослужбовця.

Чорне посвідчення передбачено для родичів військових, які загинули під час проходження військової служби (у небойових ситуаціях також),

– повідомляється у "Юридичної сотні".

Аби оформити чорне посвідчення, необхідно звернутись у Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). У цій же установі відбувається видача документа.

Які пільги надає чорне посвідчення

Завдяки чорному посвідченню, можна отримати певні знижки та пільги: