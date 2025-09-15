Яким буде розмір прожиткового мінімуму у 2026 році?

У 2026 році прожитковий мінімум на одну особу складе 3209 гривень, повідомляє 24 Канал.

Нагадаємо, що до рівня прожиткового мінімуму привʼязана низка соціальних виплат, зокрема:

мінімальна та максимальна пенсія (1 та 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб);

базова податкова соціальна пільга, що складає половину прожиткового мінімуму;

допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування – 2,5 прожиткового мінімуму;

допомога одиноким матерями – різниця між 100% прожиткового мінімуму та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одного члена сім’ї.

Зверніть увагу! Прожитковий мінімум є різний для різних категорій населення: дорослих, дітей та непрацездатних. Чому так? Бо видатки на ці категорії різняться. Також до показника прожиткового мінімуму привʼязаний розмір аліментів на дитину.

Розмір прожиткового мінімуму у Бюджетній декларації

У Бюджетній декларації 2026-2028 роки уряд зауважує, що розмір прожиткового мінімуму є одним з ключових показників, що впливає на розрахунок видатків та соціальних допомог. Тож до 2028 року він зросте до 3 667 гривень.