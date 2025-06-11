Кто может получить денежную помощь

Отдельным категориям украинцев предусмотрены выплаты до 800 000 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Право на назначение и выплату денег имеют лица из числа работников объектов критической инфраструктуры, государственных служащих, должностных лиц местного самоуправления. Выплаты предоставят, если эти категории людей стали лицами с инвалидностью из-за агрессии России.

На выплаты смогут рассчитывать те граждане, которые получили инвалидность из-за военной агрессии после полномасштабного вторжения России в Украину, то есть с 24 февраля 2022 года.

Единовременная денежная помощь предусмотрена в следующих размерах:

Лицам с инвалидностью I группы – 800 000 гривен;

Лицам с инвалидностью II группы – 500 000 гривен;

Лицам с инвалидностью III группы – 200 000 гривен.

Согласно этому закону, выплачивают также помощь родным в случае гибели или смерти вышеуказанных категорий работников. Размер такой выплаты составляет 1 миллион гривен.

Как оформить выплаты

Оформить помощь можно лично или через законного представителя в любом офисе ПФУ или онлайн на портале е-услуг, подав соответствующее заявление. Граждане с инвалидностью должны собрать специальный пакет документов:

паспорт гражданина;

идентификационный код;

акт расследования (спецрасследования);

документы о родственных связях родных погибшего;

справка об обучении (для лиц до 23 лет);

справка к акту медосмотра (для лиц с инвалидностью);

судебное решение о недееспособности/назначение опекуна;

свидетельство о смерти (в случае гибели);

справка судебно-медицинской экспертизы с указанием причины смерти;

заверенная копия решения суда, вступившего в законную силу, или нотариально удостоверенной сделки с подтверждением факта содержания лиц погибшим.

Обратите внимание! Законодательство предусматривает, что граждане имеют три года для оформления помощи за вред жизни и здоровью с момента получения группы инвалидности.