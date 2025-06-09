Який розмір виплат для людей з інвалідністю з дитинства

Особи з інвалідністю з дитинства отримують соціальні виплати протягом усього періоду, на який була встановлена інвалідність за підсумками медико-соціальної експертизи, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство соціальної політики.

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Розмір грошової допомоги від держави залежить від групи інвалідності. Виплати призначаються людям з інвалідністю 1,2 та 3 групи і дітям з інвалідністю до 18 років залежно від суми прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність:

людям з інвалідністю з дитинства 1 групи – 100% прожиткового мінімуму (2 361 гривня);

людям з інвалідністю з дитинства 2 групи – 80% прожиткового мінімуму (1 888 гривень);

людям з інвалідністю з дитинства 3 групи – 60% прожиткового мінімуму (1 416 гривень);

дітям з інвалідністю до 18 років – 70 % прожиткового мінімуму (1 652 гривні).

Важливо! Розмір прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність у 2025 році складає 2 361 гривню.

Який розмір пенсій для людей з інвалідністю

Українці також мають право на пенсію по інвалідності відповідно до групи та страхового стажу – від 1 до 15 років, залежно від віку встановлення інвалідності.

Розраховують пенсію по інвалідності у відсотках від пенсії за віком:

для осіб із інвалідністю 1 групи – 100% від пенсії за віком;

для осіб із інвалідністю 2 групи – 90% від пенсії за віком;

для осіб із інвалідністю 3 групи – 50% від пенсії за віком.

Варто знати! Під час розрахунку пенсії враховують не лише фактичний страховий стаж, але й період від моменту встановлення інвалідності до досягнення людиною 60-річного віку. Його зараховують до загального стажу, який береться для обчислення пенсії за віком.

Які доплати на догляд для людей з інвалідністю

Для людей з інвалідністю, яким необхідний постійний догляд, передбачені додаткові доплати. Доплату на догляд призначають для:

людей з інвалідністю з дитинства 1 групи;

самотніх осіб з інвалідністю з дитинства 2 та 3 груп, яким необхідний постійний догляд за висновком лікарів;

дітей з інвалідністю.

Розмір доплати на догляд визначається у відсотках від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб залежно від групи інвалідності або віку дитини.

Варто знати! Надбавку на догляд за дитиною з інвалідності може отримати один із батьків, усиновитель чи опікун, якщо не працює, не навчається на денній формі, не служить в армії і фактично доглядає за дитиною.