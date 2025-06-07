Як оформити інвалідність пенсіонеру

У 2025 році пенсіонеру необхідно звернутися до свого лікаря та пройти кілька етапів для оформлення інвалідності через експертну комісію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство охорони здоров’я.

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Процес оформлення інвалідності складається з таких кроків:

Людина звертається до лікаря, який вирішує, чи потрібно направляти її до експертної команди для встановлення інвалідності.

Лікар за необхідності надає направлення пацієнту на аналізи та дослідження для формування пакета документів для експертної команди.

Лікар збирає документи на основі отриманих досліджень і подає пакет до експертної команди.

За кілька днів до проходження експертної комісії людині повідомляють, куди й о котрій вона має прибути.

Варто знати! Якщо рішення експертної комісії зі встановлення інвалідності людину не задовольнить, вона може оскаржити його у обласному центрі оцінювання інвалідності.

Як відбувається оцінювання інвалідності пенсіонера

У визначений час експертна комісія проводить оцінювання інвалідності пенсіонера. Це може відбуватися у травматології чи хірургії, залежно від того, що стало причиною інвалідності людини.

Під час оцінки члени експертної комісії виносять рішення та рекомендації по реабілітації.

Рішення експертної комісії передається до Міністерства соціальної політики України.

На основі рішення експертної комісії будуть призначатися пенсії або соціальні виплати, призначені для людей з інвалідністю.

Разом з тим експертна комісія може направити людину на додаткове медичне обстеження, однак лише один раз.

Важливо! Під час війни та протягом 6 місяців після її завершення всі українці, і пенсіонери в тому числі мають право оформити інвалідність дистанційно. Тобто експертна комісія розглядає справу пацієнта без його присутності та виносить рішення про відмову чи надання інвалідності.