Як оформити інвалідність пенсіонеру

У 2025 році пенсіонеру необхідно звернутися до свого лікаря та пройти кілька етапів для оформлення інвалідності через експертну комісію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство охорони здоров’я.

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Процес оформлення інвалідності складається з таких кроків:

  • Людина звертається до лікаря, який вирішує, чи потрібно направляти її до експертної команди для встановлення інвалідності.
  • Лікар за необхідності надає направлення пацієнту на аналізи та дослідження для формування пакета документів для експертної команди.
  • Лікар збирає документи на основі отриманих досліджень і подає пакет до експертної команди.

За кілька днів до проходження експертної комісії людині повідомляють, куди й о котрій вона має прибути.

Варто знати! Якщо рішення експертної комісії зі встановлення інвалідності людину не задовольнить, вона може оскаржити його у обласному центрі оцінювання інвалідності.

Як відбувається оцінювання інвалідності пенсіонера

У визначений час експертна комісія проводить оцінювання інвалідності пенсіонера. Це може відбуватися у травматології чи хірургії, залежно від того, що стало причиною інвалідності людини.

  • Під час оцінки члени експертної комісії виносять рішення та рекомендації по реабілітації.
  • Рішення експертної комісії передається до Міністерства соціальної політики України.
  • На основі рішення експертної комісії будуть призначатися пенсії або соціальні виплати, призначені для людей з інвалідністю.

Разом з тим експертна комісія може направити людину на додаткове медичне обстеження, однак лише один раз.

Важливо! Під час війни та протягом 6 місяців після її завершення всі українці, і пенсіонери в тому числі мають право оформити інвалідність дистанційно. Тобто експертна комісія розглядає справу пацієнта без його присутності та виносить рішення про відмову чи надання інвалідності.