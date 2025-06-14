Кто может получить дополнительные выплаты

В Украине продлили до конца июля дополнительные выплаты для людей с инвалидностью и пенсионеров от Всемирной продовольственной программы, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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На дополнительные средства могут претендовать такие люди с инвалидностью:

те, что не имеют права на пенсию;

лица, имеющие инвалидность с детства или являющиеся детьми с инвалидностью;

люди, которые получают государственную социальную помощь, меньше 3 250 гривен в месяц;

те, кто не получает никакой другой финансовой помощи (например, как внутренне перемещенное лицо или от международных организаций);

лица, проживающие в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Сумской или Черниговской областях (кроме временно оккупированных территорий).

Важно! Тем, кто подпадает под эти условия, Всемирная продовольственная программа перечисляет разницу между социальными выплатами, которые они уже получают, и 3250 гривен.

Как получить дополнительные выплаты людям с инвалидностью

Доплаты к пенсии или социальных выплат смогут получить только наиболее уязвимые категории населения.

Помощь предоставляется следующим образом:

Помощь выплатят автоматически тем же способом, которым человек уже получает пенсию или социальные выплаты.

Подавать дополнительные заявки или регистрироваться на ПФУ не нужно.

Не все пенсионеры и получатели социальной помощи подпадают под критерии.

Стоит знать! Сейчас благодаря Всемирной продовольственной программе 315 000 украинцев получают около 216 миллионов гривен ежемесячно.