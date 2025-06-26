Який офіційний курс злотого в Україні
26 червня, офіційний курс злотого сягнув – 11,38 гривні (-2 копійки, порівняно з 25 червня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Який курс злотого у банках та обмінниках
Як повідомляє "Мінфін", середній банківський курс злотого змінився так:
- купівля – 10,93 гривні за злотий (без змін, якщо порівнювати з 25 червня);
- продаж – 11,53 гривні за злотий (без змін).
В обмінниках ситуація зараз така:
- купівля – 11,30 гривні за злотий (без змін);
- продаж – 11,40 гривні за злотий (+4 копійки).
Яка сума потрібна, щоб купити 100 злотих сьогодні
- аби придбати 100 злотих у банку, сьогодні потрібно мати орієнтовно – 1 153 гривень;
- для покупки 100 злотих в обміннику, необхідно уже орієнтовно – 1 140 гривень.
Скільки можна отримати при обміні 100 злотих
- якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна виручити приблизно – 1 093 гривень;
- а от при обміні 100 злотих в обміннику є можливість виручити орієнтовно – 1 130 гривень.