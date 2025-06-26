Який офіційний курс злотого в Україні

26 червня, офіційний курс злотого сягнув – 11,38 гривні (-2 копійки, порівняно з 25 червня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Який курс злотого у банках та обмінниках

Як повідомляє "Мінфін", середній банківський курс злотого змінився так:

купівля – 10,93 гривні за злотий (без змін, якщо порівнювати з 25 червня);

продаж – 11,53 гривні за злотий (без змін).

В обмінниках ситуація зараз така:

купівля – 11,30 гривні за злотий (без змін);

продаж – 11,40 гривні за злотий (+4 копійки).

Яка сума потрібна, щоб купити 100 злотих сьогодні

аби придбати 100 злотих у банку, сьогодні потрібно мати орієнтовно – 1 153 гривень;

для покупки 100 злотих в обміннику, необхідно уже орієнтовно – 1 140 гривень.

Скільки можна отримати при обміні 100 злотих