Кому можуть скоротити розмір пенсій

Мова йде про доплати за проживання в гірській місцевості, повідомляє 24 Канал з посиланням на експерта з пенсійних питань Сергія Коробкіна.

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Річ у тім, що відповідні виплати надавалися українцям після ухвалення ВРУ Закону "Про статус гірських населених пунктів в Україні" у 1995 році. Причиною стала недостатня розвиненість сфери застосування праці та системи соціально-побутового обслуговування, а також обмеження доступності транспорту у гірській місцевості.

Тобто українці, які проживають в гірській місцевості, отримують доплати у розмірі 20% до своєї пенсії.

Однак у бюджеті на 2025 рік такі доплати не передбачені. Ба більше, заяви на їх виплату наразі не приймають.

Зверніть увагу! Однак пенсіонерам, яким доплату призначили раніше, продовжують її виплачувати.