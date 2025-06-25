Кому можуть скоротити розмір пенсій
Мова йде про доплати за проживання в гірській місцевості, повідомляє 24 Канал з посиланням на експерта з пенсійних питань Сергія Коробкіна.
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Річ у тім, що відповідні виплати надавалися українцям після ухвалення ВРУ Закону "Про статус гірських населених пунктів в Україні" у 1995 році. Причиною стала недостатня розвиненість сфери застосування праці та системи соціально-побутового обслуговування, а також обмеження доступності транспорту у гірській місцевості.
Тобто українці, які проживають в гірській місцевості, отримують доплати у розмірі 20% до своєї пенсії.
Однак у бюджеті на 2025 рік такі доплати не передбачені. Ба більше, заяви на їх виплату наразі не приймають.
Зверніть увагу! Однак пенсіонерам, яким доплату призначили раніше, продовжують її виплачувати.
Що відомо щодо перевірок пенсіонерів?
Восени 2024 року після проведення аудиту ПФУ фахівці Рахункової палати порадили перевірити деякі нюанси. Зокрема, чи дійсно отримувачі доплат проживають у гірській місцевості чи просто там зареєстровані.