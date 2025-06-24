Лубінець прокоментував припинення доставки пенсій особам з інвалідністю

Це сталося у Хмельницькому, повідомляє 24 Канал з посиланням на Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

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До мене, як до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, звернувся мешканець одного з мікрорайонів міста Хмельницького, – особа з інвалідністю І групи. Він повідомив про те, що йому без попередження припинили доставку пенсії додому,

– написав Лубінець.

Уповноважений ВРУ з прав людини розповів, що раніше українцю щомісяця, 5 числа, доставляв пенсію працівник поштового відділення. Однак 5 червня особа виплату отримала.

Як пояснив заявник, причина у звільненні листонош, які обслуговували цей район,

– додав Дмитро Лубінець.

Через свій фізичний стан людина була змушена викликати таксі за власні кошти та приїжджати до відділення, щоб забрати пенсію особисто. Однак, відповідно до законодавства, АТ "Укрпошта" зобов’язане здійснювати доставку пенсій та інших соцвиплат додому особам з інвалідністю. Ці послуги фінансуються коштом грошей державного бюджету.

З огляду на те, що подібна ситуація може мати системний характер і порушувати права інших громадян, як Омбудсман України, я направив офіційне звернення до генерального директора АТ "Укрпошта" з вимогою вжити невідкладних заходів для відновлення доставки пенсій особам, які не можуть самостійно їх отримати, – повідомив Лубінець.

Важливо! Ситуація перебуває на особистому контролі Уповноваженого ВРУ з прав людини.