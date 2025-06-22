Які виплати будуть для людей з інвалідністю у липні

Розмір пенсії для людей з інвалідністю у 2025 році визначається як відсоток від базової пенсії за віком, повідомляє 24 Канал із посиланням на Пенсійний фонд України.

Таким чином, 100% для осіб з І групою, 90% – для ІІ групи та 50% – для ІІІ. При цьому під час розрахунку враховують не лише страховий стаж, а й період від моменту встановлення інвалідності до досягнення пенсійного віку, а саме 60 років.

Важливо! Особи з інвалідністю з дитинства, які не мають страхового стажу через неможливість працювати, не отримують пенсію по інвалідності, проте можуть оформити соціальну допомогу через органи соцзахисту.

Які пенсії по інвалідності для військовослужбовців

Для військовослужбовців пенсія по інвалідності залежить від причин її встановлення. Якщо інвалідність пов’язана з війною, виплати становлять від 60% до 100% грошового забезпечення, із гарантованими мінімальними сумами.

Якщо ж інвалідність не пов’язана з бойовими діями, встановлені нижчі відсотки: від 40% до 70%.