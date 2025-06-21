Як не втратити частину пенсії

Розмір пенсії та її своєчасність залежать не лише від трудового стажу чи заробітку, але й від актуальності особистої інформації, розповідає 24 Канал із посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України у Волинській області.

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Таким чином, будь-які зміни у персональних або соціальних обставинах можуть вплинути на правильність нарахувань. Фахівці наголошують: щоб уникнути помилок та можливих повернень надміру виплачених коштів, пенсіонери мають своєчасно оновлювати свої дані.

Чому пенсіонер повинен оновлювати інформацію про себе

Якщо Пенсійний фонд не має актуальних даних, то є ризик нарахування надміру виплат, які потім доведеться повертати пенсіонеру. Також переплату можуть спричинити неправдиві відомості від роботодавців про зарплату чи стаж.

За законом надміру виплачені суми пенсій можуть бути повернені добровільно або примусово. Як от через рішення Пенсійного фонду чи навіть суд.