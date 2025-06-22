Какие выплаты будут для людей с инвалидностью в июле

Размер пенсии для людей с инвалидностью в 2025 году определяется как процент от базовой пенсии по возрасту, сообщает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Таким образом, 100% для лиц с I группой, 90% – для II группы и 50% – для III. При этом при расчете учитывают не только страховой стаж, но и период с момента установления инвалидности до достижения пенсионного возраста, а именно 60 лет.

Важно! Лица с инвалидностью с детства, которые не имеют страхового стажа из-за невозможности работать, не получают пенсию по инвалидности, однако могут оформить социальную помощь через органы соцзащиты.

Какие пенсии по инвалидности для военнослужащих

Для военнослужащих пенсия по инвалидности зависит от причин ее установления. Если инвалидность связана с войной, выплаты составляют от 60% до 100% денежного обеспечения, с гарантированными минимальными суммами.

Если же инвалидность не связана с боевыми действиями, установлены более низкие проценты: от 40% до 70%.