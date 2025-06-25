Який офіційний курс злотого зараз

Станом на 25 червня, офіційний курс злотого – 11,40 гривні (+17 копійок, порівняно з 24 червня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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За даними "Мінфіну", середній курс злотого у банках змінився так:

купівля – 10,93 гривні за злотий (без змін, якщо порівнювати з 23 червня);

продаж – 11,53 гривні за злотий (-10 копійок).

А в обмінниках середній курс злотого такий:

купівля – 11,30 гривні за злотий (+4 копійки);

продаж – 11,40 гривні за злотий (+1 копійка).

За скільки сьогодні можна купити 100 злотих

сьогодні у банку купити 100 злотих можна за орієнтовно – 1 153 гривень;

а от в обміннику придбати 100 злотих можна за приблизно – 1 140 гривень.

Яку суму можна виручити при обміні 100 злотих