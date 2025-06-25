Курс валют у банках

Станом на ранок 25 червня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,50 гривні (без змін проти 24 червня) та продаж по 42,05 гривні (-10 копійок).

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Купівля євро проходить по 48,15 гривні (+10 копійок), продаж – по 48,97 гривні (+17 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,78 гривні (-7 копійок), а продати по 41,80 гривні (-10 копійок).

(-7 копійок), а продати (-10 копійок). Купівля євро по 48,60 гривні (+10 копійок), а продаж по 48,80 гривні (+7 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують у середньому по: 41,02 гривні (-31 копійка), а продають по 41,85 гривні (+5 копійок), за даними finance.ua.

(-31 копійка), а продають (+5 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 48,36 гривні (-5 копійок), а продають по 48,95 гривні (+2 копійки).

Як змінювався курс долара

Як розповіла для 24 Каналу банкірка Ганна Золотько, НБУ надалі триматиме ситуацію на валютному ринку під своїм контролем.

Золотько нагадує, що наприкінці минулого тижня долар перевищив позначку 42 гривні за долар і сягнув десь 41,39 – 42,01 гривні за долар.

Ганна Золотько Член правління, директор Департаменту казначейських операцій Unex Bank Минулого тижня на валютному ринку України гривня перебувала тиском з боку долара США.

Як пояснюється, таке зростання курсу було спровоковане вихідним у США. Через це відбувся тимчасовий дефіцит долара.

Очікується, що темпи зростання курсу долара збережуться, однак суттєвого послаблення гривні не варто очікувати.