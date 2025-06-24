Курс валют у банках

Станом на ранок 24 червня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,50 гривні (-5 копійок проти 23 червня) та продаж по 42,15 гривні (-5 копійок).

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Купівля євро проходить по 48,05 гривні (+25 копійок), продаж – по 48,80 гривні (+23 копійки).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,85 гривні (без змін), а продати по 41,90 гривні (+6 копійок).

(без змін), а продати (+6 копійок). Купівля євро по 48,50 гривні (+6 копійок), а продаж по 48,73 гривні (+9 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують у середньому по: 41,30 гривні (-16 копійок), а продають по 41,97 гривні (-4 копійок), за даними finance.ua.

(-16 копійок), а продають (-4 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 48,20 гривні (-1 копійка), а продають по 49,30 гривні (+32 копійки).

Що відбувається з курсами валют

Для 24 Каналу банкірка Ганна Золотько розповіла, що минулого тижня на готівковому ринку курс долара зростав поступово.

Ганна Золотько Член правління, директор Департаменту казначейських операцій Unex Bank На валютному ринку України гривня перебувала тиском з боку долара США.

Відтак, наприкінці тижня відкриття ринку відбулося на рівні 41,77 гривні за долар, а день завершився вже на 41,94 гривні за долар.

Одним із чинників зростання курсу долара та підвищення попиту на валюту минулого тижня став вихідний у США, що спричинив тимчасовий дефіцит долара,

– каже Золотько.

За прогнозами банкірки, зростання курсу долара зберігається, хоча різкого послаблення гривні не передбачається.