Курс валют у банках
- Станом на ранок 24 червня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,50 гривні (-5 копійок проти 23 червня) та продаж по 42,15 гривні (-5 копійок).
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- Купівля євро проходить по 48,05 гривні (+25 копійок), продаж – по 48,80 гривні (+23 копійки).
Курс на чорному ринку
- Купити долар можна в середньому по 41,85 гривні (без змін), а продати по 41,90 гривні (+6 копійок).
- Купівля євро по 48,50 гривні (+6 копійок), а продаж по 48,73 гривні (+9 копійок).
Курс в обмінниках
- Долари купують у середньому по: 41,30 гривні (-16 копійок), а продають по 41,97 гривні (-4 копійок), за даними finance.ua.
- Євро купують по 48,20 гривні (-1 копійка), а продають по 49,30 гривні (+32 копійки).
Що відбувається з курсами валют
Для 24 Каналу банкірка Ганна Золотько розповіла, що минулого тижня на готівковому ринку курс долара зростав поступово.
На валютному ринку України гривня перебувала тиском з боку долара США.
Відтак, наприкінці тижня відкриття ринку відбулося на рівні 41,77 гривні за долар, а день завершився вже на 41,94 гривні за долар.
Одним із чинників зростання курсу долара та підвищення попиту на валюту минулого тижня став вихідний у США, що спричинив тимчасовий дефіцит долара,
– каже Золотько.
За прогнозами банкірки, зростання курсу долара зберігається, хоча різкого послаблення гривні не передбачається.