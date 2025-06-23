Яка була ситуація на валютному ринку минулого тижня
- Безготівковий долар піднявся з 41,44 до 41,83 гривні, а євро – з 48,08 до 48,20 гривні.
- Готівковий долар взагалі перетнув психологічну позначку, стрибнувши з 41,60 до 42,04 гривні, а євро зріс з 48,22 до 48,37 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на фінансового аналітика Андрія Шевчишина.
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За словами Шевчишина, на валютний ринок вплинули кілька факторів:
- Аграрії продають мало продукції через обмеження ЄС та слабкий врожай.
- Росте попит на паливо, а його продавці крутять з пропозицією, намагаючись підтримати ціни.
- Українці за можливості вирушають на відпочинок за кордон, а інші – шукають житло у сільській місцевості через посилення російських обстрілів у містах.
Втім аналітик зауважує, що на готівковому ринку активність майже не змінилась, попри зростання курсу.
А от по безготівковим валютними операціям населення ситуація дуже цікава. Попит впав на 20%, без зміни рівня пропозиції. Середньодобовий профіцит по операціям з безготівковою валютою зріс майже до 5,5 мільйона доларів. Здається комусь ну дуже потрібна офіційна гривня на рахунках,
– зазначив Шевчишин.
Важливо! Аналітик зазначає, що зростають і долар, і євро, а це, на його думку, вказує на однозначну девальваційну тенденцію, а не на перерахунки через глобальні коливання валюти.
Що буде з валютним ринком цього тижня
Зростання курсу валют і закриття міжбанку й готівкового ринків на максимальних показниках, за словами аналітика, налаштовує на продовження зростання й далі.
На валютний ринок матимуть вплив кілька чинників:
- наближається збір врожаю, зростає потреба у паливі;
- наприкінці червня очікується рішення ради директорів МВФ щодо надання кредиту;
- скоро розпочнеться податковий період, який може знизити тиск на гривню й підвищити пропозицію валюти.
Курс долару цілить на рух в зону 42,50 гривні. Євро може стрибнути до 48,50−49 гривень. Проте, як для долару, так й для гривні це не межа. Рух продовжиться, але все буде залежати від НБУ, який може втрутитись й збити попит,
– додав Шевчишин.
Варто знати! Аналітик вважає, що вплив девальвації на інфляцію буде обмеженим. Проте новий імпульс інфляції можуть дати аграрії.