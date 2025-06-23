Какая была ситуация на валютном рынке на прошлой неделе

Безналичный доллар поднялся с 41,44 до 41,83 гривны, а евро – с 48,08 до 48,20 гривны.

поднялся с 41,44 до 41,83 гривны, а – с 48,08 до 48,20 гривны. Наличный доллар вообще пересек психологическую отметку, прыгнув с 41,60 до 42,04 гривны, а евро вырос с 48,22 до 48,37 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на финансового аналитика Андрея Шевчишина.

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По словам Шевчишина, на валютный рынок повлияли несколько факторов:

Аграрии продают мало продукции из-за ограничений ЕС и слабый урожай.

Растет спрос на топливо, а его продавцы крутят с предложением, пытаясь поддержать цены.

Украинцы по возможности отправляются на отдых за границу, а другие – ищут жилье в сельской местности из-за усиления российских обстрелов в городах.

Впрочем аналитик замечает, что на наличном рынке активность почти не изменилась, несмотря на рост курса.

А вот по безналичным валютным операциям населения ситуация очень интересная. Спрос упал на 20%, без изменения уровня предложения. Среднесуточный профицит по операциям с безналичной валютой вырос почти до 5,5 миллиона долларов. Кажется кому-то ну очень нужна официальная гривна на счетах,

– отметил Шевчишин.

Важно! Аналитик отмечает, что растут и доллар, и евро, а это, по его мнению, указывает на однозначную девальвационную тенденцию, а не на пересчеты из-за глобальных колебаний валюты.

Что будет с валютным рынком на этой неделе

Рост курса валют и закрытие межбанка и наличного рынков на максимальных показателях, по словам аналитика, настраивает на продолжение роста и дальше.

На валютный рынок будут иметь влияние несколько факторов:

приближается сбор урожая, растет потребность в топливе;

в конце июня ожидается решение совета директоров МВФ о предоставлении кредита;

скоро начнется налоговый период, который может снизить давление на гривну и повысить предложение валюты.

Курс доллара целится на движение в зону 42,50 гривны. Евро может прыгнуть до 48,50–49 гривен. Однако, как для доллара, так и для гривны это не предел. Движение продолжится, но все будет зависеть от НБУ, который может вмешаться и сбить спрос,

– добавил Шевчишин.

Стоит знать! Аналитик считает, что влияние девальвации на инфляцию будет ограниченным. Однако новый импульс инфляции могут дать аграрии.