Курс валют в банках

По состоянию на утро 20 июня, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,45 гривны (+15 копеек против 19 июня) и продажа по 42 гривны (+15 копеек).

Смотрите также Начнется новый тренд: что будет с депозитными ставками в Украине

Покупка евро проходит по 47,65 гривны (+15 копеек), продажа – по 48,50 гривны (+15 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,70 гривны (+10 копеек), а продать по 41,73 гривны (+16 копеек).

(+10 копеек), а продать (+16 копеек). Покупка евро по 48,20 гривны (+19 копеек), а продажа по 48,35 гривны (+12 копеек).

Курс в обменниках

По состоянию на 19 июня, доллары покупают в среднем по: 40,90 гривны (-11 копеек), а продают по 41,70 гривны (+7 копеек), по данным finance.ua.

(-11 копеек), а продают (+7 копеек), по данным finance.ua. По состоянию на 20 июня, евро покупают по 48,06 гривны (-3 копейки), а продают по 48,71 гривне (+19 копеек).

По сколько будут валюты

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что на наличном рынке курсы валют будут в таких диапазонах, как 41,45 – 41,80 гривны за доллар и 45,50 – 47,50 гривны за евро.

Лесовой добавляет, что на конец июня не ожидается, что будут резкие изменения на рынке. Кроме того, спрос несколько доминирует над предложением, но эта разница не является большой.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка В условиях режима управляемой гибкости любые существенные изменения доллара, то есть резкий рост, или стремительное падение курсов, почти исключены, а текущие колебания остаются минимальными.

Также, по курсу евро, его будут формировать мировые торги пары доллар/евро. И даже несмотря на новые американские пошлины в 50% на металлургическую продукцию, каждая из валют, таких как доллар и евро, будет оставаться "при своем".