Курс валют у банках
- Станом на ранок 20 червня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,45 гривні (+15 копійок проти 19 червня) та продаж по 42 гривні (+15 копійок).
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- Купівля євро проходить по 47,65 гривні (+15 копійок), продаж – по 48,50 гривні (+15 копійок).
Курс на чорному ринку
- Купити долар можна в середньому по 41,70 гривні (+10 копійок), а продати по 41,73 гривні (+16 копійок).
- Купівля євро по 48,20 гривні (+19 копійок), а продаж по 48,35 гривні (+12 копійок).
Курс в обмінниках
- Станом на 19 червня, долари купують у середньому по: 40,90 гривні (-11 копійок), а продають по 41,70 гривні (+7 копійок), за даними finance.ua.
- Станом на 20 червня, євро купують по 48,06 гривні (-3 копійки), а продають по 48,71 гривні (+19 копійок).
По скільки будуть валюти
Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що на готівковому ринку курси валют будуть в таких діапазонах, як 41,45 – 41,80 гривні за долар та 45,50 – 47,50 гривні за євро.
Лєсовий додає, що на кінець червня не очікується, що будуть різкі зміни на ринку. Крім того, попит дещо домінує над пропозицією, але ця різниця не є великою.
В умовах режиму керованої гнучкості будь-які суттєві зміни долара, тобто різке зростання, або стрімке падіння курсів, майже виключені, а поточні коливання залишаються мінімальними.
Також, щодо курсу євро, його формуватимуть світові торги пари долар/євро. І навіть попри нові американські мита в 50% на металургійну продукцію, кожна з валют, як-от долара та євро, залишатиметься "при своєму".