Як реагуватиме ринок валют наступного тижня
Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, зараз ринок валют в збалансованому стані, а тому поточні зміни на кінець червня є прогнозованими й без сюрпризів.
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Лєсовий зауважує, що попит дещо домінує над пропозицією, але ця різниця не є великою. Крім того, НБУ покриває її через валютні інтервенції.
В умовах режиму керованої гнучкості будь-які суттєві зміни долара, тобто різке зростання, або стрімке падіння курсів, майже виключені, а поточні коливання залишаються мінімальними.
Основні фактори, від яких може залежати курс американського долара:
- Розвиток стратегічних галузей економіки: зокрема сільського господарства, оборонно-промислового комплексу, а також будівельної галузі.
- В умовах скасування економічного безвізу з ЄС (окрім продукції металургів) важливим стане поповнення міжнародних резервів завдяки отриманому виторгу за експорт.
- Стратегія Нацбанку, спрямована на зміцнення гривні та рівновагу попиту та пропозиції.
Що впливатиме на курс євро
За словами банкіра, курс євро, як і раніше, формуватиметься на основі світових торгів пари долар/євро. Очікується, що до кінця місяця, попри нові американські мита в 50% на металургійну продукцію, кожна з цих валют залишиться "при своєму".
Таким чином, 1 євро дорівнюватиме 1,10 – 1,15 долара. Тобто цілком можливо, що вартість євро в Україні коливатиметься в діапазоні 46,50 – 47,50 гривні,
– зауважує пан Лєсовий.
Водночас не варто забувати про події на Близькому Сході, які можуть "сплутати карти". Наразі ситуація в цьому регіоні розвивається динамічно, безумовно нова війна може вплинути на позиції світових валют.
Зараз поки важким видається ґрунтовний аналіз ситуації, однак ми не виключаємо зміни у співвідношенні долара до євро, підсумовує банкір.
Якими будуть загальні характеристики ринку з 23 по 29 червня
На міжбанку коридори валютних коливань будуть на рівні: 41,50 – 41,90 гривні за долар та 45,50 – 47,50 гривні за євро. Натомість на готівковому ринку – 41,45 – 41,80 гривні за долар та 45,50 – 47,50 гривні за євро.
- Поточні (щоденні) курсові коливання: міжбанк – до 0,05 – 0,15 грн, комбанки – до 0,10 – 0,20 гривні, обмінні пункти – до 0,30 гривні.
- Різниця між курсами купівлі та продажу: міжбанк – до 0,15 грн за долар, до 0,20 грн за €1, комерційні банки – до 0,50 – 0,60 грн на долар, до 0,80 – 1 гривні на євро, обмінні пункти – до 0,60 – 1 гривні на долар, до 1 – 1,30 грн на євро.
- Різниця курсів купівлі: комбанки – 0,20 – 0,30 гривні за долар, 0,30 – 0,50 за євро, обмінні пункти – 0,30 – 0,50 гривні за долар, 0,50 – 0,70 за євро.
- Різниця курсів продажу: комбанки – 0,10 – 0,20 гривні за долар, 0,20 – 0,30 гривні за євро, обмінні пункти – 0,30 – 0,50 гривні за долар, до 0,50 гривні за євро.
- Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку – 0 гривень.
- Середні курсові відхилення протягом тижня: до 1 – 1,5% від стартового курсу тижня.