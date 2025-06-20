Як реагуватиме ринок валют наступного тижня

Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, зараз ринок валют в збалансованому стані, а тому поточні зміни на кінець червня є прогнозованими й без сюрпризів.

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Лєсовий зауважує, що попит дещо домінує над пропозицією, але ця різниця не є великою. Крім того, НБУ покриває її через валютні інтервенції.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку В умовах режиму керованої гнучкості будь-які суттєві зміни долара, тобто різке зростання, або стрімке падіння курсів, майже виключені, а поточні коливання залишаються мінімальними.

Основні фактори, від яких може залежати курс американського долара:

Розвиток стратегічних галузей економіки: зокрема сільського господарства, оборонно-промислового комплексу, а також будівельної галузі. В умовах скасування економічного безвізу з ЄС (окрім продукції металургів) важливим стане поповнення міжнародних резервів завдяки отриманому виторгу за експорт. Стратегія Нацбанку, спрямована на зміцнення гривні та рівновагу попиту та пропозиції.

Що впливатиме на курс євро

За словами банкіра, курс євро, як і раніше, формуватиметься на основі світових торгів пари долар/євро. Очікується, що до кінця місяця, попри нові американські мита в 50% на металургійну продукцію, кожна з цих валют залишиться "при своєму".

Таким чином, 1 євро дорівнюватиме 1,10 – 1,15 долара. Тобто цілком можливо, що вартість євро в Україні коливатиметься в діапазоні 46,50 – 47,50 гривні,

– зауважує пан Лєсовий.

Водночас не варто забувати про події на Близькому Сході, які можуть "сплутати карти". Наразі ситуація в цьому регіоні розвивається динамічно, безумовно нова війна може вплинути на позиції світових валют.

Зараз поки важким видається ґрунтовний аналіз ситуації, однак ми не виключаємо зміни у співвідношенні долара до євро, підсумовує банкір.

Якими будуть загальні характеристики ринку з 23 по 29 червня

На міжбанку коридори валютних коливань будуть на рівні: 41,50 – 41,90 гривні за долар та 45,50 – 47,50 гривні за євро. Натомість на готівковому ринку – 41,45 – 41,80 гривні за долар та 45,50 – 47,50 гривні за євро.