Как будет реагировать рынок валют на следующей неделе

Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, сейчас рынок валют в сбалансированном состоянии, а потому текущие изменения на конец июня являются прогнозируемыми и без сюрпризов.

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Лесовой отмечает, что спрос несколько доминирует над предложением, но эта разница не является большой. Кроме того, НБУ покрывает ее через валютные интервенции.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка В условиях режима управляемой гибкости любые существенные изменения доллара, то есть резкий рост, или стремительное падение курсов, почти исключены, а текущие колебания остаются минимальными.

Основные факторы, от которых может зависеть курс американского доллара:

Развитие стратегических отраслей экономики: в частности сельского хозяйства, оборонно-промышленного комплекса, а также строительной отрасли. В условиях отмены экономического безвиза с ЕС (кроме продукции металлургов) важным станет пополнение международных резервов благодаря полученной выручке за экспорт. Стратегия Нацбанка, направлена на укрепление гривны и равновесие спроса и предложения.

Что будет влиять на курс евро

По словам банкира, курс евро, по-прежнему, будет формироваться на основе мировых торгов пары доллар/евро. Ожидается, что до конца месяца, несмотря на новые американские пошлины в 50% на металлургическую продукцию, каждая из этих валют останется "при своем".

Таким образом, 1 евро будет равняться 1,10 – 1,15 доллара. То есть вполне возможно, что стоимость евро в Украине будет колебаться в диапазоне 46,50 – 47,50 гривны,

– отмечает господин Лесовой.

В то же время не стоит забывать о событиях на Ближнем Востоке, которые могут "спутать карты". Сейчас ситуация в этом регионе развивается динамично, безусловно новая война может повлиять на позиции мировых валют.

Сейчас пока трудным представляется основательный анализ ситуации, однако мы не исключаем изменения в соотношении доллара к евро, подытоживает банкир.

Какими будут общие характеристики рынка с 23 по 29 июня

На межбанке коридоры валютных колебаний будут на уровне: 41,50 – 41,90 гривны за доллар и 45,50 – 47,50 гривны за евро. Зато на наличном рынке – 41,45 – 41,80 гривны за доллар и 45,50 – 47,50 гривны за евро.