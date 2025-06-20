Как будет реагировать рынок валют на следующей неделе
Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, сейчас рынок валют в сбалансированном состоянии, а потому текущие изменения на конец июня являются прогнозируемыми и без сюрпризов.
Читайте также Количество миллионеров в Украине выросло на 1,3 тысячи за год
Лесовой отмечает, что спрос несколько доминирует над предложением, но эта разница не является большой. Кроме того, НБУ покрывает ее через валютные интервенции.
В условиях режима управляемой гибкости любые существенные изменения доллара, то есть резкий рост, или стремительное падение курсов, почти исключены, а текущие колебания остаются минимальными.
Основные факторы, от которых может зависеть курс американского доллара:
- Развитие стратегических отраслей экономики: в частности сельского хозяйства, оборонно-промышленного комплекса, а также строительной отрасли.
- В условиях отмены экономического безвиза с ЕС (кроме продукции металлургов) важным станет пополнение международных резервов благодаря полученной выручке за экспорт.
- Стратегия Нацбанка, направлена на укрепление гривны и равновесие спроса и предложения.
Что будет влиять на курс евро
По словам банкира, курс евро, по-прежнему, будет формироваться на основе мировых торгов пары доллар/евро. Ожидается, что до конца месяца, несмотря на новые американские пошлины в 50% на металлургическую продукцию, каждая из этих валют останется "при своем".
Таким образом, 1 евро будет равняться 1,10 – 1,15 доллара. То есть вполне возможно, что стоимость евро в Украине будет колебаться в диапазоне 46,50 – 47,50 гривны,
– отмечает господин Лесовой.
В то же время не стоит забывать о событиях на Ближнем Востоке, которые могут "спутать карты". Сейчас ситуация в этом регионе развивается динамично, безусловно новая война может повлиять на позиции мировых валют.
Сейчас пока трудным представляется основательный анализ ситуации, однако мы не исключаем изменения в соотношении доллара к евро, подытоживает банкир.
Какими будут общие характеристики рынка с 23 по 29 июня
На межбанке коридоры валютных колебаний будут на уровне: 41,50 – 41,90 гривны за доллар и 45,50 – 47,50 гривны за евро. Зато на наличном рынке – 41,45 – 41,80 гривны за доллар и 45,50 – 47,50 гривны за евро.
- Текущие (ежедневные) курсовые колебания: межбанк – до 0,05 – 0,15 грн, комбанки – до 0,10 – 0,20 гривны, обменные пункты – до 0,30 гривны.
- Разница между курсами покупки и продажи: межбанк – до 0,15 грн за доллар, до 0,20 грн за €1, коммерческие банки – до 0,50 – 0,60 грн на доллар, до 0,80 – 1 гривны на евро, обменные пункты – до 0,60 – 1 гривны на доллар, до 1 – 1,30 грн на евро.
- Разница курсов покупки: комбанки – 0,20 – 0,30 гривны за доллар, 0,30 – 0,50 за евро, обменные пункты – 0,30 – 0,50 гривны за доллар, 0,50 – 0,70 за евро.
- Разница курсов продажи: комбанки – 0,10 – 0,20 гривны за доллар, 0,20 – 0,30 гривны за евро, обменные пункты – 0,30 – 0,50 гривны за доллар, до 0,50 гривны за евро.
- Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка – 0 гривен.
- Средние курсовые отклонения в течение недели: до 1 – 1,5% от стартового курса недели.