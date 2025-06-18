Сколько миллионеров насчитали в Украине

Более 17 000 украинцев официально стали миллионерами в 2025 году. Такие итоги нынешней декларационной кампании, сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя налогового комитета Даниила Гетманцева.

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По словам Гетманцева, количество миллионеров в Украине больше на 1,3 тысячи, чем в прошлом году, а вместе они задекларировали 254 миллиарда гривен.

В общем украинцы задекларировали 474 миллиарда гривен доходов – на 93,5 миллиарда гривен больше по сравнению с 2024 годом.

В то же время декларации о доходах подали на 22% меньше украинцев, чем годом ранее, – 363 000 человек.

Важно! По мнению Гетманцева, часть украинцев, которые ранее подавали декларации о доходах, вероятно, выехали из Украины, поэтому больше не попадают в украинскую статистику.

Кто должен подавать декларацию о доходах

Подавать декларацию о доходах в Украине должны до 30 апреля несколько категорий физических лиц, в частности те, кто получил средства, которые не облагались налогами.

Люди, которые получили доход из-за границы от работы, инвестиций и тому подобное.

Украинцы, что имели доход от продажи автомобиля или недвижимости и не были освобождены от налогообложения.

Граждане, получившие подарок или получившие подарок или наследство от родственников не первой степени родства.

Лица, которые зарабатывали на фрилансе, репетиторстве и т.д. без зарегистрированного статуса ФЛП.

Самозанятые лица, такие как адвокаты, нотариусы и другие.

Люди, которые хотят претендуют на налоговую скидку, например, на обучение или ипотеку.

Стоит знать! Обязательно подавать декларацию о своих доходах в Национальное агентство предотвращения коррупции должны служащие, которые занимают должности в органах власти.