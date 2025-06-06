Кто освобождается от уплаты налогов на наследство
Правила налогообложения наследства зависят от степени родства и резидентского статуса, сообщает 24 Канал со ссылкой на адвоката Богдана Янкива.
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На основе этих критериев применяются различные налоговые ставки – от полного освобождения до 18% НДФЛ и 5% военного сбора. Не платить налоги могут члены семьи умершего первой и второй степени родства:
- 1-я степень – родители наследодателя, дети (включая усыновленных), муж или жена;
- 2-я степень – родные братья и сестры, бабушка и дедушка (с обеих сторон), внуки.
Такие наследники не только освобождаются от налога, но и могут вообще не подавать налоговую декларацию, если у них нет других доходов, подлежащих декларированию.
Налоги для других наследников
Размеры ставок зависят от степени родства и резидентского статуса – от 10% до 23%.
- Дальние родственники или посторонние лица
Двоюродные братья и сестры, племянники, дяди и тети, другие отдаленные родственники и неродственники должны платить 5% НДФЛ и 5% военного сбора.
- Случаи с нерезидентами
Наследодатель-нерезидент и наследник-нерезидент должны платить 18% НДФЛ и 5% военного сбора.
Что подлежит налогообложению
Налогообложению подлежит стоимость всего унаследованного имущества:
- Денежные средства (наличные, банковские депозиты);
- Недвижимое имущество (квартиры, дома, земельные участки);
- Движимое имущество (автомобили, техника, мебель);
- Имущественные права (доли в бизнесе, авторские права);
- Неимущественные права;
- Ценные бумаги и инвестиции.
Оценка имущества проводится на дату открытия наследства по рыночной стоимости.