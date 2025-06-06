Хто звільняється від сплати податків на спадщину
Правила оподаткування спадщини залежать від ступеня споріднення та резидентського статусу, повідомляє 24 Канал з посиланням на адвоката Богдана Янківа.
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На основі цих критеріїв застосовуються різні податкові ставки – від повного звільнення до 18% ПДФО й 5% військового збору. Не платити податки можуть члени родини померлого першого та другого ступенів споріднення:
- 1-й ступінь – батьки спадкодавця, діти (включаючи усиновлених), чоловік або дружина;
- 2-й ступінь – рідні брати та сестри, бабуся і дідусь (з обох сторін), онуки.
Такі спадкоємці не тільки звільняються від податку, але й можуть взагалі не подавати податкову декларацію, якщо у них немає інших доходів, що підлягають декларуванню.
Податки для інших спадкоємців
Розміри ставок залежать від ступеня споріднення та резидентського статусу – від 10% до 23%.
- Дальні родичі або сторонні особи
Двоюрідні брати та сестри, племінники, дядьки й тітки, інші віддалені родичі та неродичі мають сплачувати 5% ПДФО та 5% військового збору.
- Випадки з нерезидентами
Спадкодавець-нерезидент та спадкоємець-нерезидент мають платити 18% ПДВО та 5% військового збору.
Що підлягає оподаткуванню
Оподаткуванню підлягає вартість усього успадкованого майна:
- Грошові кошти (готівка, банківські депозити);
- Нерухоме майно (квартири, будинки, земельні ділянки);
- Рухоме майно (автомобілі, техніка, меблі);
- Майнові права (частки в бізнесі, авторські права);
- Немайнові права;
- Цінні папери та інвестиції.
Оцінка майна проводиться на дату відкриття спадщини за ринковою вартістю.