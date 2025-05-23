Пенсія померлого чоловіка

Дружина може отримати пенсію померлого чоловіка, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Цей різновид виплат має назву "пенсія у зв’язку із втратою годувальника". Вона призначається непрацездатним членам сім’ї померлого, які були на його утриманні. До непрацездатних членів сім’ї належать:

Чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку;

Діти (у тому числі діти, які народилися протягом 10 місяців з дня смерті годувальника) померлого годувальника, які не досягли 8 років або старші цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 8 років;

Діти, які навчаються за денною формою навчання у школах, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах, – до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

Члени сім’ї померлого годувальника, для яких його допомога була постійним і основним джерелом засобів для існування, але й які самі одержували пенсію, мають право, за бажанням, перейти на пенсію у зв’язку з втратою годувальника.

Пенсію у разі втрати годувальника призначають у розмірі:

На одного непрацездатного члена сім’ї – 50% пенсії за віком померлого годувальника;

На двох і більше непрацездатних членів сім’ї – 100% пенсії за віком померлого годувальника, що розподіляється між ними рівними частинами.

Проте мінімальний розмір таких виплат з урахуванням щомісячної державної допомоги не може бути нижчим прожиткового мінімуму.

Спадок померлого чоловіка

Призначення спадку залежить від наявності заповіту та умов, визначених законом:

Розподіл майна за заповітом

Якщо чоловік написав заповіт і засвідчив його у нотаріуса, тоді половина майна, яке було нажито у спільних зусиллях, дістанеться дружині. Частину, що залишилася, буде розподілено так, як побажав того чоловік у своєму заповідальному документі. Чоловік міг заповідати свою частку родичам або взагалі стороннім людям, але також міг заповідати все майно дружині, у цьому випадку все без винятку і без умов майно переходить у власність подружжя.

За такого результату спадкової справи ніхто з родичів не зможе претендувати на жодну частину спадщини. Але якщо дружина, яка залишилася жити після чоловіка, з якихось причин є недієздатною, то закон вимагає, щоб дружині дісталася вся спадщина, навіть те, що дісталося третім особам за заповідальним документом.

Розподіл майна за законом

Якщо чоловік за життя не залишив заповіт, в цьому випадку успадкування відбудеться за іншим принципом.

Першим кроком після смерті чоловіка буде перехід половини (50%) майна, яке вважалося спільно нажитим, у володіння дружини. До дружини також відійде половина подарованого чоловікові майна. Те, що залишилося за законом, розділять між претендентами на спадок із родичів. Але дружина, згідно із законом, є спадкоємцем першої черги. Тому вона нарівні з усіма претендуватиме на свою частку.

Подружжям під час реєстрації шлюбу міг бути укладений шлюбний договір, за яким кожен із подружжя має своє майно. У цьому випадку до складу спадщини входитиме лише те з нерухомого та рухомого майна, що за життя належало чоловікові. З його складу будуть наділені спадкоємці частками спадщини, а до спадкоємців крім дітей та батьків покійного належатиме і дружина.