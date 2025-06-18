Скільки мільйонерів нарахували в Україні
Понад 17 000 українців офіційно стали мільйонерами у 2025 році. Такі підсумки цьогорічної деклараційної кампанії, повідомляє 24 Канал з посиланням на голову податкового комітету Данилу Гетманцева.
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За словами Гетманцева, кількість мільйонерів в Україні більша на 1,3 тисячі, ніж торік, а разом вони задекларували 254 мільярди гривень.
- Загалом українці задекларували 474 мільярди гривень доходів – на 93,5 мільярда гривень більше у порівнянні з 2024 роком.
- Водночас декларації про доходи подали на 22% менше українців, ніж роком раніше, – 363 000 людей.
Важливо! На думку Гетманцева, частина українців, які раніше подавали декларації про доходи, ймовірно, виїхали з України, тому більше не потрапляють в українську статистику.
Хто має подавати декларацію про доходи
Подавати декларацію про доходи в Україні мають до 30 квітня кілька категорій фізичних осіб, зокрема ті, хто отримав кошти, які не обкладалися податками.
- Люди, які одержали дохід з-за кордону від роботи, інвестицій тощо.
- Українці, що мали дохід від продажу автомобіля чи нерухомості і не були звільнені від оподаткування.
- Громадяни, що отримали подарунок або спадщину від родичів не першого ступеня спорідненості.
- Особи, які заробляли на фрілансі, репетиторстві тощо без зареєстрованого статусу ФОП.
- Самозайняті особи, такі як адвокати, нотаріуси та інші.
- Люди, які хочуть претендують на податкову знижку, наприклад, на навчання чи іпотеку.
Варто знати! Обов’язково подавати декларацію про свої доходи до Національного агентства запобігання корупції повинні службовці, які обіймають посади в органах влади.