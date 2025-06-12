Яку межу бідності встановив Світовий банк

Методика обрахунку кількості жителів країн, які знаходяться за межею бідності, змінилася. Тепер людина має витрачати більше, щоб не вважатися бідняком, повідомляє 24 Канал з посиланням на Світовий банк.

Дивіться також Яка в Україні найбільша пенсія

Світовий банк підвищив рівень бідності до таких показників:

У країнах з низькими доходами відтепер бідняками вважаються люди, які витрачають в день менш як 3 долари замість 2,15 долара, як було раніше.

Межа бідності у країнах з доходами, нижчими за середні, за новою методикою становить 4,20 долара замість 3,65 долара.

Для країн, що мають вищі за середні доходи, межа бідності складає 8,30 долара на день замість 6,85 долара.

Важливо! Межу бідності підвищили через глобальну інфляцію та зміну купівельної спроможності американського долара. Саме у ньому Світовий банк проводить статистичні розрахунки.

Скільки в Україні бідняків за новою методикою

У 2024 році Світовий банк заявив, що Україна належить до країн з доходами, вищими за середні. За новою методикою, рівень бідності тепер складає 8,30 долара на день (344,5 гривні), тобто приблизно 10 336 гривень на місяць.

За даними Пенсійного фонду, середня пенсія в Україні складає 5 789 гривень.

Середня заробітна плата в Україні наразі – 23 460 гривень.

З усієї кількості пенсіонерів в Україні (10,3 мільйона) лише близько 14,5% отримують пенсію у розмірі понад 10 000 гривень.

Тож 8,8 мільйона українських пенсіонерів за новою методикою Світового банку знаходяться за межею бідності.

Варто знати! За підрахунками Світового банку 2024 року, близько 29% українців живуть за межею бідності – це 9 мільйонів людей. В Україні вищий показних бідності, ніж, наприклад, у Гватемалі, Індії та Узбекистані.