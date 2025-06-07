Скільки становить найбільша пенсія в Україні

Як розповіла міністр соціальної політики Оксана Жолнович, найбільша пенсія в країні наразі становить 51 042 гривні. Однак з січня 2025 року на пенсії, які перевищують 23 610 гривень, застосовуються понижувальні коефіцієнти, повідомляє 24 Канал.

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Водночас обмеження не торкаються військових-учасників бойових дій та родин загиблих захисників.

Оксана Жолнович Міністр соціальної політики України Це стосується лише надвеликих пенсій і не зачіпає страхову частину, яку людина заробила власними внесками.

Як пояснила міністр, нова система має скоротити розрив між "спеціальними" пенсіями та тими, що нараховуються за загальними правилами. Лише у січні це дозволило зекономити Пенсійному фонду майже 120 мільйонів гривень, а за рік очікується понад мільярд.