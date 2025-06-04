Коли не можна отримувати пенсію і зарплату одночасно
Пенсіонери в Україні зобов’язані повідомляти Пенсійний фонд про своє працевлаштування. Адже право на отримання пенсії чи розмір виплат в деяких випадках залежить від того, працює пенсіонер чи ні, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
Дивіться також Чому можуть не виплачувати пенсію і що робити в такому випадку
Зокрема, не можуть отримувати пенсію і заробітну плату одночасно громадяни, які вийшли на заслужений відпочинок за вислугою років. Пенсія таким категоріям призначається лише після того, як вони звільняться з роботи.
У разі працевлаштування після призначення пенсії за вислугу років на роботу, яка дає право на цей вид пенсії, виплата пенсії припиняється та поновлюється з дня, що слідує за днем звільнення з роботи,
– пояснюють у ПФУ.
Наприклад, якщо вчитель, який має право на пенсію за вислугою років, вийшов на відпочинок, але продовжує працювати, то йому виплачуватимуть лише зарплату, а пенсію призначать тільки після звільнення.
Важливо! Якщо педагог на пенсії влаштується асистентом вчителя у загальноосвітньому закладі, то зможе отримувати і пенсійні виплати, і зарплату. Адже посада асистента не передбачає вихід на пенсію за вислугою років.
Хто має право на вихід на пенсію за вислугою років
На пенсію за вислугу років в Україні можуть вийти працівники, чиї професії призводять до втрати фахової працездатності чи придатності, або які працювали у шкідливих чи небезпечних умовах. Вони мають право на дострокову пенсію у 45 років.
До таких категорій належать:
- військовослужбовці;
- педагоги;
- правоохоронці;
- рятувальники ДСНС;
- авіатори;
- шахтарі та працівники важкої промисловості;
- медичні працівники;
- спортсмени;
Варто знати! Щоб вийти на пенсію за вислугою років, необхідно мати відповідний стаж (зазвичай мінімум 25 років) та підтвердження роботи в пільгових умовах. Перевірити набутий стаж і подати заяву на дострокову пенсію можна на вебпорталі Пенсійного фонду України.