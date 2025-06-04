Когда нельзя получать пенсию и зарплату одновременно

Пенсионеры в Украине обязаны сообщать Пенсионный фонд о своем трудоустройстве. Ведь право на получение пенсии или размер выплат в некоторых случаях зависит от того, работает пенсионер или нет, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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В частности, не могут получать пенсию и заработную плату одновременно граждане, которые вышли на заслуженный отдых по выслуге лет. Пенсия таким категориям назначается только после того, как они уволятся с работы.

В случае трудоустройства после назначения пенсии за выслугу лет на работу, которая дает право на этот вид пенсии, выплата пенсии прекращается и возобновляется со дня, следующего за днем увольнения с работы,

– объясняют в ПФУ.

Например, если учитель, который имеет право на пенсию по выслуге лет, вышел на отдых, но продолжает работать, то ему будут выплачивать только зарплату, а пенсию назначат только после увольнения.

Важно! Если педагог на пенсии устроится ассистентом учителя в общеобразовательном учреждении, то сможет получать и пенсионные выплаты, и зарплату. Ведь должность ассистента не предусматривает выход на пенсию по выслуге лет.

Кто имеет право на выход на пенсию по выслуге лет

На пенсию за выслугу лет в Украине могут выйти работники, чьи профессии приводят к потере профессиональной работоспособности или пригодности, или которые работали во вредных или опасных условиях. Они имеют право на досрочную пенсию в 45 лет.

К таким категориям относятся:

военнослужащие;

педагоги;

правоохранители;

спасатели ГСЧС;

авиаторы;

шахтеры и работники тяжелой промышленности;

медицинские работники;

спортсмены;

Стоит знать! Чтобы выйти на пенсию по выслуге лет, необходимо иметь соответствующий стаж (обычно минимум 25 лет) и подтверждение работы в льготных условиях. Проверить приобретенный стаж и подать заявление на досрочную пенсию можно на вебпортале Пенсионного фонда Украины.