Пенсия по возрасту для учителей
Учителя имеют право выбора, какую пенсию получать – по выслуге лет или по возрасту, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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В 2025 году педагоги могут уйти на пенсию по возрасту с 60 лет. Это смогут сделать люди, достигшие:
- 60 лет – стаж не менее 32 лет;
- 63 лет – стаж 22-32 лет;
- 65 лет – стаж 15-22 лет.
Пенсия за выслугу лет для учителей
Для выхода на отдых за выслугу лет необходимо иметь не менее 30 лет педагогического стажа и достичь возраста 55 лет. Эти выплаты назначают при условии увольнения с должности, которая дает право на данный вид пенсии. В случае повторного трудоустройства на должность в сфере образования, выплата пенсии прекращается.
В то же время сохранили право выхода на пенсию независимо от возраста учителям, которые в период до 1 января 2016 года уже имели педагогический стаж:
- по состоянию на 1 апреля 2015 – не менее 25 лет и после этой даты:
- с 1 апреля 2015 года по 31 марта 2016 года – не менее 25 лет 6 месяцев;
- с 1 апреля 2016 года по 31 марта 2017 года – не менее 26 лет;
- с 1 апреля 2017 года по 31 марта 2018 года – не менее 26 лет 6 месяцев;
- с 1 апреля 2018 года по 31 марта 2019 года – не менее 27 лет;
- с 1 апреля 2019 года по 31 марта 2020 года – не менее 27 лет 6 месяцев;
- с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года – не менее 28 лет;
- с 1 апреля 2021 года по 31 марта 2022 года – не менее 28 лет 6 месяцев;
- с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года – не менее 29 лет;
- с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года – не менее 29 лет 6 месяцев;
- с 1 апреля 2024 года или после этой даты – не менее 30 лет.
10 окладов при выходе на пенсию для учителей
Лицам, которым ранее не назначалась любая другая пенсия, в частности, по инвалидности или за выслугу лет, выплачивается денежная помощь в размере десяти месячных пенсий при условии, что на день достижения пенсионного возраста работник работал в учебных заведениях.
Для назначения 10 окладов человек должен иметь соответствующий страховой стаж:
- Для мужчин – 35 лет;
- Для женщин – 30 лет.
Такое количество лет следует отработать в конкретных учреждениях, среди которых:
- общеобразовательные школы, военные общеобразовательные учреждения, музыкальные и художественные школы;
- межшкольные учебно-производственные комбинаты;
- детские дома, детские трудовые и воспитательно-трудовые колонии, детские приемные пункты и приемники-распределители для несовершеннолетних, логопедические пункты и стационары, школы-клиники;
- высшие учебные заведения I-II уровней аккредитации, профессионально-технические учебные заведения;
- дошкольные учебные заведения всех типов;
- внешкольные учебные заведения;
Обратите внимание! Выплата предоставляется один раз по состоянию на день назначения пенсии.