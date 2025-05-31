Кто сможет получить сразу 10 окладов при выходе на пенсию

Речь идет в том числе и о педагогических работниках, медиков и т.д. сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Для назначения подобной выплаты человек должен иметь соответствующий страховой стаж:

для мужчин – 35 лет; для женщин – 30 лет.

Такое количество лет следует отработать в конкретных учреждениях, среди которых:

общеобразовательные школы, военные общеобразовательные учреждения, музыкальные и художественные школы;

межшкольные учебно-производственные комбинаты;

детские дома, детские трудовые и воспитательно-трудовые колонии, детские приемные пункты и приемники-распределители для несовершеннолетних, логопедические пункты и стационары, школы-клиники;

высшие учебные заведения I-II уровней аккредитации, профессионально-технические учебные заведения;

дошкольные учебные заведения всех типов;

внешкольные учебные заведения;

библиотеки;

детские клиники, поликлиники, больницы и т.д;

аптеки и т.д.

Обратите внимание! Выплата предоставляется один раз по состоянию на день назначения пенсии.

Что еще следует знать для получения 10 окладов

Чтобы получить 10 выплат сразу, человек должен быть трудоустроенным на день достижения пенсионного возраста в государственных или коммунальных учреждениях на должностях, работа на которых дает право на пенсию за выслугу лет.

Кроме того, пенсионер или пенсионерка имеет право на выплату, если до этого времени он или она не получали никакой другой пенсии.

Важно! При назначении пенсии за выслугу лет допускается суммирование стажа, приобретенного во время работы в учреждениях и заведениях образования, здравоохранения и социальной защиты.