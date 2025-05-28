Когда увеличат учительскую доплату

Если власть найдет дополнительное финансирование, то сумма учительской доплаты может быть увеличена в 2026 году, сообщает 24 Канал со ссылкой на МОН.

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На 2025 год удалось найти 12 миллиардов гривен дополнительно на то, чтобы установить учителям доплату 1 000 гривен января и 2 000 гривен с сентября. Однако в целом на выполнение статьи закона об образовании нужно более 300 миллиардов гривен.

Есть поручение президента прорабатывать вопрос повышения заработных плат. У нас есть несколько сценариев: по упрощению структуры зарплаты, по выводу зарплаты как инструмента мотивации для профессионального роста. Но самый дешевый из них начинается с 40 миллиардов гривен дополнительного финансирования,

– говорит министр образования и науки Оксен Лисовой.

Также он заявил, что если правительство будет находить дополнительные ресурсы, которые будут меньше, чем 40 миллиардов для запустку одного из сценариев, то будет увеличиваться сумма учительской доплаты.

То есть, если на следующий год найдут еще дополнительные 12 миллиардов гривен, то сумма доплаты увеличится вдвое, а если дополнительные 24 миллиарда гривен – втрое.

Какие действуют доплаты для учителей в 2025 году

Согласно действующему законодательству, все доплаты для учителей рассчитываются исходя из размера их должностного оклада. В 2025 году базовый оклад для работников первого тарифного разряда составляет 3 195 гривен.

Работникам образовательной сферы в Украине предусмотрены различные доплаты, которые начисляются в процентном соотношении к должностному окладу.

Доплаты учителям включают: классное руководство (20-25%), проверка ученических работ (10-20%), внеклассная работа (10-40%), заведование мастерскими (15-20%), и другие.