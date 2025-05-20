Ведь чиновники отмечают, что лишних денег нет из-за значительных расходов из бюджета на оборону страны. 24 Канал со ссылкой на Новини.LIVE при этом расскажет, какую зарплату сейчас получают учителя начальных классов.
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Какая средняя зарплата педагогов
По данным портала Work.ua, учитель начальных классов получает 19 тысяч гривен в среднем по состоянию на май 2025 года. Этот показатель вывели на основе информации о зарплате в 243 вакансиях. Если брать отдельно Киев, то имеем другой уровень заработка – 22 тысячи гривен.
Если верить этим данным, за год средний доход учителей начальных классов увеличился. В мае 2024 года педагоги получали 17 тысяч гривен ежемесячно, в ноябре-декабре – 16 тысяч гривен. С января 2025 года начался планомерный рост выплаты.
Однако реальная картина с зарплатами в школах Украины, в частности в разных регионах, может отличаться.
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Что влияет на зарплату учителя
В государственных школах доход педагогов зависит от Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов. В приложении к приказу Министерства образования и науки Украины от 26.09.2005 № 557 указаны тарифные разряды, по которым исчисляют должностные оклады учителей:
- без категории – 10-11 тарифный разряд;
- вторая категория – 12 тарифный разряд;
- первая категория – 13 тарифный разряд;
- высшая категория – 14 тарифный разряд.
Должностным окладом зарплаты не ограничиваются. Существуют различные надбавки, в частности за выслугу лет и престижность труда. Это может добавить учителю от 10% до 30% (в зависимости от стажа педагогической работы), а также – от 5% до 30%.
Отметим, что с 1 января 2025 года учителям доплачивают за работу в неблагоприятных условиях по 1 тысяче гривен ежемесячно. С сентября сумма надбавки составит 2 тысячи гривен.
- Не так давно в Верховной Раде рассказывали, какую зарплату де-факто должны были бы получать учителя в Украине.