Адже посадовці наголошують, що зайвих грошей немає через значні витрати з бюджету на оборону країни. 24 Канал з посиланням на Новини.LIVE при цьому розповість, яку зарплату зараз отримують вчителі початкових класів.

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Яка середня зарплата педагогів

За даними порталу Work.ua, вчитель початкових класів отримує 19 тисяч гривень у середньому станом на травень 2025 року. Цей показник вивели на основі інформації про зарплату в 243 вакансіях. Якщо брати окремо Київ, то маємо інший рівень заробітку – 22 тисячі гривень.

Якщо вірити цим даним, за рік середній дохід вчителів початкових класів збільшився. У травні 2024 року педагоги отримували 17 тисяч гривень щомісяця, у листопаді-грудні – 16 тисяч гривень. З січня 2025 року почалося планомірне зростання виплати.

Однак реальна картина із зарплатами у школах України, зокрема у різних регіонах, може відрізнятися.

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Що впливає на зарплату вчителя

У державних школах дохід освітян залежить від Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів. У додатку до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 вказані тарифні розряди, за якими обчислюють посадові оклади вчителів:

без категорії – 10-11 тарифний розряд;

друга категорія – 12 тарифний розряд;

перша категорія – 13 тарифний розряд;

вища категорія – 14 тарифний розряд.

Посадовим окладом зарплати не обмежуються. Існують різноманітні надбавки, зокрема за вислугу років і престижність праці. Це може додати вчителю від 10% до 30% (залежно від стажу педагогічної роботи), а також – від 5% до 30%.

Зазначимо, що з 1 січня 2025 року вчителям доплачують за роботу в несприятливих умовах по 1 тисячі гривень щомісяця. З вересня сума надбавки становитиме 2 тисячі гривень.