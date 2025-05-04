Про це вказано у відповіді уряду на електронну петицію щодо підвищення заробітних плат учителів до 1000 – 1500 доларів, зазначає 24 Канал.

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Чи можливо підвищити учителям зарплату

У Кабміні зауважили, що розміри оплати праці педагогів визначають на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери.

Розміри посадових окладів за тарифними розрядами Єдиної тарифної сітки визначають на основі єдиних підходів до віднесення (диференціації) тарифних розрядів залежно від освітньо- кваліфікаційного рівня певної посади, складності, відповідальності та умов виконуваної роботи тощо.

В уряді при цьому додали, що для вчителів передбачили додаткові види виплат:

підвищення на 10 відсотків посадових окладів;

надбавку за вислугу років;

надбавку за престижність;

щорічну грошову винагороду при наданні щорічної відпустки та інші доплати.

Також школи мають право встановлювати додаткові види та розміри доплат, підвищення окладів за кошти з власних надходжень.

Зазначимо, що з 1 січня 2025 року шкільним учителям встановили щомісячну доплату у розмірі 1 300 гривень, а з 1 вересня і до кінця календарного року, у якому припинять або скасують воєнний стан, вона становитиме 2600 гривень.

Посадовці при цьому кажуть, що підвищення розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, що є одним зі шляхів підвищення заробітної плати, потребуватиме значних додаткових видатків з бюджетів усіх рівнів. Під час воєнного стану це проблематично, оскільки всі власні надходження бюджету спрямовують на потреби Сил безпеки та оборони.

Раніше ми також писали про те, що у Раді повідомили, яку зарплату мали б отримувати вчителі.