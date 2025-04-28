Деталі Федоров розповів у коментарі Новини.LIVE. Віцепрем'єр також зазначив, що є бачення трансформації системи освіти.

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Як фінансують українську освіту

Федоров також розповів, що уряд приділяє темі фінансування української освіти багато уваги. Тому фінансування і грантові програми збільшують.

Він, зокрема, наголосив, що така саму ретельну увагу зараз приділяють і розвитку інновацій.

Освіта отримала за останні два роки найбільше фінансування взагалі за всі роки незалежності. І президент особисто багато стежить за прогресом у цьому напрямку, як в інноваціях, так і в освіті. Тому збільшується фінансування,

– повідомив очільник Мінцифри.

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Скільки грошей виділили на освіту у 2025 році