Коли збільшать вчительську доплату

Якщо влада знайде додаткове фінансування, то сума вчительської доплати може бути збільшена в 2026 році, повідомляє 24 Канал з посиланням на МОН.

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На 2025 рік вдалося знайти 12 мільярдів гривень додатково на те, щоб встановити вчителям доплату 1 000 гривень січня і 2 000 гривень з вересня. Проте в цілому на виконання статті закону про освіту потрібно понад 300 мільярдів гривень.

Є доручення президента опрацьовувати питання підвищення заробітних плат. Ми маємо кілька сценаріїв: щодо спрощення структури зарплати, щодо виведення зарплати як інструменту мотивації для професійного зростання. Але найдешевший з них починається з 40 мільярдів гривень додаткового фінансування,

– каже міністр освіти й науки Оксен Лісовий.

Також він заявив, що якщо уряд буде знаходити додаткові ресурси, які будуть менші, ніж 40 мільярдів для запустку одного зі сценаріїв, то буде збільшуватися сума вчительської доплати.

Тобто, якщо на наступний рік знайдуть ще додаткові 12 мільярдів гривень, то сума доплати збільшиться вдвічі, а якщо додаткові 24 мільярди гривень – втричі.

Які діють доплати для вчителів у 2025 році

Згідно з чинним законодавством, усі доплати для вчителів розраховуються виходячи з розміру їхнього посадового окладу. У 2025 році базовий оклад для працівників першого тарифного розряду становить 3 195 гривень.

Працівникам освітньої сфери в Україні передбачені різноманітні доплати, які нараховуються у відсотковому співвідношенні до посадового окладу.

Доплати вчителям включають: класне керівництво (20-25%), перевірка учнівських робіт (10-20%), позакласна робота (10-40%), завідування майстернями (15-20%), та інші.