Кто имеет право на досрочные пенсии по возрасту

Право на назначение досрочной пенсии по возрасту имеют отдельные категории граждан, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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К таким категориям относятся:

Лица, больные гипофизарным нанизмом, диспропорциональные карлики

После достижения мужчинами 45 лет, женщинами 40 лет и при наличии страхового стажа не менее 20 лет у мужчин и не менее 15 лет у женщин.

Лица с инвалидностью по зрению I группы и лица с инвалидностью с детства I группы

После достижения мужчинами 50 лет, женщинами 40 лет и при наличии страхового стажа не менее 15 лет у мужчин и не менее 10 лет у женщин.

Женщины, родивших пятерых или более детей и воспитавших их до 6 лет, матери лиц с инвалидностью с детства и тяжело больных детей

После достижения возраста 50 лет и при наличии не менее 15 лет страхового стажа. При этом лицами с инвалидностью с детства считаются дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

Отец, который по выбору матери или в случае ее отсутствия воспитал пятерых или более детей, ребенка с инвалидностью или тяжело больного ребенка

После достижения возраста 55 лет и при наличии страхового стажа не менее 20 лет.

Военнослужащие, УБД, лица с инвалидностью в результате войны

После достижения мужчинами 55 лет, женщинами– 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин.

Члены семей погибших (умерших) ветеранов войны

После достижения мужчинами 55 лет, женщинами– 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин.

Лица, трудовой договор с которыми расторгнут по инициативе собственника или уполномоченного им органа в связи с изменениями в организации производства и труда

Если на день увольнения осталось не более полутора лет до достижения пенсионного возраста при условии их регистрации в государственной службе занятости и отсутствии подходящей для них работы, если они имеют страховой стаж, необходим для назначения пенсии по возрасту в минимальном размере.

Лица, трудовой договор с которыми расторгнут по инициативе владельца или уполномоченного им органа в связи с выявлением несоответствия работника занимаемой должности по состоянию здоровья

Если на день увольнения осталось не более полутора лет до достижения пенсионного возраста, если они имеют страховой стаж, необходим для назначения пенсии по возрасту в минимальном размере.

Профессии, предусматривающие досрочную пенсию

Выйти на пенсию в 45 лет могут:

Военнослужащие;

Спортсмены;

Педагоги;

Сотрудники правоохранительных органов;

Работники ГСЧС;

Авиаторы;

Шахтеры и работники тяжелой промышленности;

Медики;

Лица, работавших во вредных условиях.

Заметьте! Проверить свой стаж и подать заявление на назначение досрочной пенсии можно через вебпортал электронных услуг ПФУ