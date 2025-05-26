Кто может выйти на пенсию в 45 лет

Пенсии за выслугу лет назначают отдельным категориям граждан, профессии которых приводят к потере профессиональной трудоспособности или пригодности, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Смотрите также Как правильно рассчитать пенсию в 2025 году

К таким профессиям относятся:

Военнослужащие

Лица, которые проходили службу в ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбе и других силовых структурах, могут выйти на пенсию по выслуге лет после 25 лет службы.

Спортсмены

В 45 лет на пенсию могут выйти спортсмены со стажем от 25 лет и которые находились в составе сборных не менее 6 лет.

Педагоги

Учителя и преподаватели вузов могут получать пенсию за выслугу лет при условии не менее 25 лет педагогического стажа.

Работники правоохранительных органов

Сюда входят полицейские, сотрудники СБУ, ГБР, которые отработали 25 лет и более.

Работники ГСЧС

Лицам, которые работали в условиях высокой опасности, предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию.

Авиаторы

Право на досрочную пенсию имеют мужчины со стажем от 25 лет и женщины, которые имеют стаж от 20 лет и работали специалистами в сфере авиации и летно-испытательного состава.

Шахтеры и работники тяжелой промышленности

Шахтеры и некоторые другие категории работников, занятых в тяжелых условиях, могут выходить на пенсию в 45 лет при наличии соответствующего страхового стажа.

Медики

Граждане, которые работали в сфере здравоохранения и соцзащиты могут выйти на пенсию в 45 при наличии минимум 25 лет стажа.

Лица, которые работали во вредных условиях

Некоторые категории металлургов, химиков, атомщиков также имеют право на досрочный выход на пенсию при условии достаточного стажа.

Также досрочная пенсия доступна:

Женщинам, которые родили не менее пяти детей и воспитали их до шестилетнего возраста, по достижении 50 лет и при наличии не менее 15 лет страхового стажа;

По выбору матери (или в случае ее отсутствия), отцу, если именно он воспитывал не менее пяти детей, по достижении 55 лет и при наличии 20 лет страхового стажа.

Посчитать пенсию можно также с помощью Пенсионного калькулятора.