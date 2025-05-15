Кто может выйти на пенсию в 50 лет

Пенсия с 50 лет предусмотрена женщинам, которые имеют особый статус, сообщает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины.

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Кто из женщин имеет особый статус для досрочного выхода на пенсию:

Участницы боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, члены семей погибших военных по достижении 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 20 лет; Многодетные матери (родили пять и более детей), матери лиц с инвалидностью с детства или тяжело больных детей, которым не установлена инвалидность, при условии, что они:

воспитали детей до шестилетнего возраста;

достигли 50 лет;

имеют не менее 15 лет страхового стажа.

Также в 50 лет выйти на пенсию могут:

Артисты, при наличии страхового стажа 25-35 лет;

Спортсмены со стажем от 25 лет и которые находились в составе сборных не менее 6 лет;

Педагоги, стаж которых не менее 25 лет;

При наличии минимум 25 лет стажа, могут выйти на пенсию и граждане, которые работали в сфере здравоохранения и соцзащиты;

Женщины, которые имеют стаж от 20 до 21 с половиной лет и работали специалистами в сфере авиации и летно-испытательного состава.

Как оформить пенсию

Пенсию назначают на основе представленных:

паспорта гражданина;

идентификационного кода;

документов, где указан страховой стаж (трудовая книжка/диплом об обучении/свидетельство о рождении);

свидетельства о браке (в случае изменения фамилии);

выписки из заключения медико-социальной экспертной комиссии;

медицинского заключения медучреждения;

удостоверения получателя социальной помощи;

справки из органа, где была назначена помощь, о периоде предоставления соцвыплаты;

справки о заработной плате за 60 месяцев подряд;

реквизитов банковского счета;

фотографии для создания пенсионного удостоверения (2,5х3 см).

Обратите внимание! Женщины вышеописанных категорий должны обратиться с заявлением на досрочную пенсию за месяц до достижения 50 лет.