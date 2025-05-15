Хто може вийти на пенсію в 50 років

Пенсія з 50 років передбачена жінкам, які мають особливий статус, повідомляє 24 Канал з посиланням на Закон України.

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Хто з жінок має особливий статус для дострокового виходу на пенсію:

  1. Учасниці бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, члени сімей загиблих військових після досягнення 50 років та за наявності страхового стажу не менше 20 років;
  2. Багатодітні матері (народили п’ять та більше дітей), матері осіб з інвалідністю з дитинства або тяжко хворих дітей, яким не встановлено інвалідність, за умови, що вони:
  • виховали дітей до шестирічного віку;
  • досягли 50 років;
  • мають не менше 15 років страхового стажу.

Також у 50 років вийти на пенсію можуть:

  • Артисти, за наявності страхового стажу 25-35 років;
  • Спортсмени зі стажем від 25 років і які перебували у складі збірних не менше 6 років;
  • Педагоги, стаж яких не менше 25 років;
  • За наявності мінімум 25 років стажу, можуть вийти на пенсію та громадяни, які працювали у сфері охорони здоров’я та соцзахисту;
  • Жінки, які мають стаж від 20 до 21 з половиною років та працювали фахівцями у сфері авіації та льотно-випробувального складу.

Як оформити пенсію

Пенсію призначають на основі поданих:

  • паспорта громадянина;
  • ідентифікаційного коду;
  • документів, де вказаний страховий стаж (трудова книжка/диплом про навчання/свідоцтво про народження);
  • свідоцтва про шлюб (у разі зміни прізвища);
  • витягу з висновку медико-соціальної експертної комісії;
  • медичного висновку медзакладу;
  • посвідчення отримувача соціальної допомоги;
  • довідки з органу, де була призначена допомога, про період надання соцвиплати;
  • довідки про заробітну плату за 60 місяців поспіль;
  • реквізитів банківського рахунку;
  • фотокарки для створення пенсійного посвідчення (2,5х3 см).

Зауважте! Жінки вищеописаних категорій повинні звернутися із заявою на дострокову пенсію за місяць до досягнення 50 років.