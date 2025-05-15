Хто може вийти на пенсію в 50 років

Пенсія з 50 років передбачена жінкам, які мають особливий статус, повідомляє 24 Канал з посиланням на Закон України.

Дивіться також Хто з українців має право на 500 гривень надбавки до пенсії

Хто з жінок має особливий статус для дострокового виходу на пенсію:

Учасниці бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, члени сімей загиблих військових після досягнення 50 років та за наявності страхового стажу не менше 20 років; Багатодітні матері (народили п’ять та більше дітей), матері осіб з інвалідністю з дитинства або тяжко хворих дітей, яким не встановлено інвалідність, за умови, що вони:

виховали дітей до шестирічного віку;

досягли 50 років;

мають не менше 15 років страхового стажу.

Також у 50 років вийти на пенсію можуть:

Артисти, за наявності страхового стажу 25-35 років;

Спортсмени зі стажем від 25 років і які перебували у складі збірних не менше 6 років;

Педагоги, стаж яких не менше 25 років;

За наявності мінімум 25 років стажу, можуть вийти на пенсію та громадяни, які працювали у сфері охорони здоров’я та соцзахисту;

Жінки, які мають стаж від 20 до 21 з половиною років та працювали фахівцями у сфері авіації та льотно-випробувального складу.

Як оформити пенсію

Пенсію призначають на основі поданих:

паспорта громадянина;

ідентифікаційного коду;

документів, де вказаний страховий стаж (трудова книжка/диплом про навчання/свідоцтво про народження);

свідоцтва про шлюб (у разі зміни прізвища);

витягу з висновку медико-соціальної експертної комісії;

медичного висновку медзакладу;

посвідчення отримувача соціальної допомоги;

довідки з органу, де була призначена допомога, про період надання соцвиплати;

довідки про заробітну плату за 60 місяців поспіль;

реквізитів банківського рахунку;

фотокарки для створення пенсійного посвідчення (2,5х3 см).

Зауважте! Жінки вищеописаних категорій повинні звернутися із заявою на дострокову пенсію за місяць до досягнення 50 років.