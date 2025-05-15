Кто имеет право на доплату

С 70 лет пенсионеры могут рассчитывать на ежемесячную доплату к основной пенсии, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Читайте также Госизменникам и коллаборационистам ограничат пенсии: сколько они будут получать

Размер доплаты к пенсии зависит от возраста:

300 гривен – после 70 лет;

456 гривен – после 75 лет;

570 гривен – после 80.

Такая надбавка назначается только тем пенсионерам, у которых общий размер пенсионной выплаты меньше 10 340 гривен. Если пенсия превышает эту сумму, доплата не предоставляется.

Обратите внимание! Если человек уже получает доплату в 300 гривен (возрастная категория 70-74 года), то после достижения 75-летнего возраста его надбавка не увеличивается на полные 456 гривен, а лишь на разницу между предыдущей и новой суммой – то есть на 156 гривен. Такой механизм позволяет обеспечить постепенный рост выплат в соответствии с возрастом.