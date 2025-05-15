Какую пенсию будут получать предатели и коллаборационисты

За принятие законопроекта 15 мая голосовали народные депутаты, сообщает 24 Канал со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.

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Он вносит изменения в законы "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", "О прокуратуре", и "О государственной службе" и устанавливает, что осужденные по отдельным статьям будут лишаться права на пенсию в соответствии с этими законами.

Зато на период срока отбывания наказания они будут получать пенсию в размере, не превышающем размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. По состоянию на 1 января 2025 года это 2 361 гривна.

Закон вступает в силу через три месяца после опубликования. Для людей, которые уже отбывают наказание по этим статьям, ограничения по пенсиям начинают действовать с первого числа месяца, следующего за месяцем вступления в силу закона.

Какие статьи Уголовного кодекса попадают под действие закона

Преступления против основ национальной безопасности

Свержение власти, сепаратизм, его финансирование, государственная измена, коллаборационизм, пособничество государству-агрессору, покушение на государственных деятелей, диверсия, шпионаж, препятствование ВСУ.

Преступления против общественной безопасности

Терроризм (в частности призывы к нему или финансирование), создание террористической организации, создание незаконных военизированных формирований.

Преступления против мира, безопасности человечества, международного правопорядка

Агрессивная война, военные преступления, экоцид, геноцид, преступления против человечности, наемничество.